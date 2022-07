Một xưởng may ở Nghi Xuân bị “bà hỏa” thiêu rụi

Ngọn lửa đã thiêu rụi hoàn toàn một xưởng may có diện tích hơn 150 m2 tại thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh). Thiệt hại ước tính hàng trăm triệu đồng.

Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực Hồng Lĩnh huy động 2 xe chuyên dụng để kịp thời chữa cháy.

Theo người dân địa phương, vào khoảng 6h30 phút ngày 21/7, ngọn lửa xuất phát từ xưởng may ở tổ dân phố (TDP) Giang Thủy - thị trấn Tiên Điền do ông Nguyễn Tô Cảnh ở TP Vinh (Nghệ An) làm chủ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Nghi Xuân huy động 100% quân số triển khai các phương án ứng cứu, đồng thời xin chi viện của Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực Hồng Lĩnh (Công an tỉnh) huy động 2 xe chuyên dụng có mặt tại hiện trường chữa cháy.

“Bà hỏa” thiêu rụi xưởng may, thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Do xưởng may nằm trong khu vực dân cư, tuyến đường nhỏ nên việc triển khai chữa cháy gặp không ít khó khăn. Sau gần một giờ, khi đám cháy bắt đầu bắt lửa sang một hộ dân bên cạnh thì được khống chế.

Tuy nhiên, vụ cháy đã thiêu rụi hoàn toàn xưởng may có diện tích hơn 150 m2, trong đó có hàng chục máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu... để sản xuất, kinh doanh hàng may mặc. Thiệt hại ước tính hàng trăm triệu đồng.

Hiện, chính quyền thị trấn Tiên Điền cùng người dân đang giúp chủ xưởng may dọn dẹp hiện trường.

Được biết, theo xác định ban đầu của cơ quan chức năng, nguyên nhân vụ cháy là do chập điện.

Hữu Trung