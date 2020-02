Mua ma túy về nhà để sử dụng, nhận 6 năm tù giam

Sáng 25/2, tại hội trường UBND xã Thiên Lộc, Tòa án nhân dân huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Võ Văn Luận (SN 1963) trú tại xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Bị cáo Võ Văn Luận tại phiên tòa

Theo cáo trạng, vào khoảng 19h ngày 11/12/2019, khi Luận đang ở nhà (thôn Yên Đình, xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc) thì thấy Võ Văn Duẩn (SN 1985, trú cùng xã) và Nguyễn Hữu Chất (SN 1982, trú tại xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc) đến chơi.

Ngồi một lúc, Duẩn hỏi Luận có ma túy không cho Duẩn ít để sử dụng. Luận trả lời có một ít để nơi cửa sổ nhà ngang, Duẩn vào đó mà dùng. Nghe Luận nói vậy, cả Duẩn và Chất đi vào nhà ngang cùng sử dụng ma túy.

Một lát sau, Võ Văn Thông (SN 1978, trú tại xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc) đến nhà Luận ăn tối vì ngày hôm đó Thông có giúp Luận dọn nhà. Khi Thông đến, thấy Duẩn và Chất đang sử dụng ma túy nên vào sử dụng cùng.

Đến 19h45 cùng ngày, khi 3 đối tượng đang sử dụng ma túy thì Công an huyện Can Lộc vào lập biên bản sự việc. Tiến hành khám xét chỗ ở của Luận, lực lượng công an thu giữ 01 gói ni lông màu trắng, kích thước 3x5cm bên trong có 01 gói giấy thiếc chứa chất tinh thể màu trắng dạng bột và dạng cục có trọng lượng 0,1278 gam là heroin.

Quá trình điều tra xác định, Luận là đối tượng nghiện ma túy nên đã mua ma túy của một người đàn ông không quen biết tại khu vực bến xe thị xã Hồng Lĩnh về để trong nhà khi nào cần thì sử dụng.

Theo hồ sơ vụ án, bị cáo Võ Văn Luận là đối tượng có 2 tiền án. Dù chưa được xóa án tích nhưng y đã tiếp tục phạm tội tàng trữ trái phép chất ma túy nên thuộc trường hợp “tái phạm nguy hiểm”.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Võ Văn Luận 6 năm tù giam.