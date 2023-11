Ngăn chặn kịp thời vụ giả danh công an lừa đảo 270 triệu đồng

Công an huyện Can Lộc và Phòng Giao dịch BIDV Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa phối hợp ngăn chặn kịp thời vụ lừa đảo qua mạng với số tiền 270 triệu đồng.

Bà Đ.T.C (bên trái) tại thời điểm đến giao dịch chuyển tiền ở Phòng Giao dịch BIDV Can Lộc.

Vào 16 giờ ngày 27/11, Công an huyện Can Lộc nhận được tin báo của Phòng Giao dịch BIDV Can Lộc về việc có khách hàng là bà Đ.T.C (SN 1963) ở xã Tùng Lộc giao dịch để chuyển tiền vào số tài khoản 516108... số tiền 270 triệu đồng.

Do trong quá trình giao dịch, chị Nguyễn Thị Ngọc Hà - cán bộ Phòng Giao dịch BIDV Can Lộc phát hiện nhiều điểm bất thường nên nghi vấn bà C. bị đối tượng xấu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chị Hà đã giải thích, cung cấp các vụ việc lừa đảo tương tự đồng thời liên hệ Công an huyện Can Lộc để thông báo sự việc.

Công an huyện Can Lộc trao đổi với bà Đ.T.C để nắm bắt thông tin về vụ lừa đảo.

Quá trình làm việc với cơ quan công an, bà C. cho biết, bản thân bị một người gọi điện thoại tự xưng là cán bộ Công an TP. Hồ Chí Minh yêu cầu chuyển 270 triệu đồng để xử lý vụ việc ma túy mà bà C. có liên quan.

Do sợ hãi nên bà C. đã đến Phòng Giao dịch BIDV Can Lộc để chuyển số tiền 270 triệu đồng như đối tượng yêu cầu. Sau khi được cán bộ Công an huyện Can Lộc và BIDV Can Lộc giải thích, tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn của tội phạm lừa đảo, bà C. đã hiểu rõ và dừng giao dịch.

Qua vụ việc trên, Công an huyện Can Lộc khuyến cáo: người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác trước những thủ đoạn lừa đảo tinh vi của các đối tượng tội phạm trên không gian mạng. Hạn chế chia sẻ thông tin cá nhân lên mạng xã hội để tránh bị kẻ xấu lấy cắp thông tin; đề nghị các ngân hàng, người dân thông báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để phối hợp ngăn chặn, xử lý khi có nghi vấn lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Anh Đức