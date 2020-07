Người đàn ông điều khiển xe máy bị ô tô khách cán tử vong tại chỗ

Sau khi va chạm với xe ô tô khách chạy cùng chiều tại đường Lê Duẩn (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh), người đàn ông đi xe máy ngã xuống đường và bị chiếc xe đó cán tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo thông tin từ CSGT Công an thị xã Kỳ Anh, vào hồi 6h sáng nay (29/7), trên đường Lê Duẩn, đoạn qua tổ dân phố Tây Trinh, phường Kỳ Trinh (TX Kỳ Anh) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô khách chở công nhân của Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh mang BKS 38B - 01018 do Trần Anh Tuấn (trú tại xã Phú Gia, huyện Hương Khê) điều khiển và xe máy mang BKS 67U2 - 1807 do ông Nguyễn Xuân Thủy (60 tuổi, trú tại xã Kỳ Hoa, TX Kỳ Anh) điều khiển.

Sau cú va chạm, ông Nguyễn Xuân Thủy ngã xuống đường và bị xe ô tô khách cán tử vong tại chỗ; chiếc xe máy bị hư hỏng nặng lao xuống mương nước bên vệ đường.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng CSGT Công an TX Kỳ Anh đã có mặt tại hiện trường để điều tra, xử lý vụ tai nạn.

Hà Vũ