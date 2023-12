Nhiều học sinh ở Nghi Xuân, Lộc Hà chế tạo pháo nổ

Công an các huyện Nghi Xuân, Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã phát hiện, xử lý nhiều học sinh chế tạo, tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép các loại pháo nổ.

Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, công an các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Nghi Xuân đã đồng loạt ra quân, tập trung đấu tranh, xử lý các trường hợp vi phạm, nhất là tình trạng vi phạm về pháo.

Công an xã Xuân Lĩnh phát hiện 2 trường hợp tự chế pháo nổ trái phép.

Theo đó, từ ngày 15 - 20/12, lực lượng công an các xã, thị trấn đã phát hiện, xử lý 6 vụ/11 trường hợp chế tạo, tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép các loại pháo nổ. Được biết, các trường hợp trên đều là học sinh ở một số trường học trên địa bàn huyện.

Điển hình, ngày 18/12, Công an xã Xuân Viên phát hiện em N.M.V, C.Đ.A, Đ.Q.H và N.N.H.L, đều sinh năm 2010, ở xã Xuân Viên đang có hành vi sử dụng pháo trái phép. Lực lượng chức năng thu giữ 20g KCLO3, lưu huỳnh, 5 quả pháo tự chế.

Cùng ngày, Công an xã Xuân Hồng phát hiện em T.B.D. và L.T.H., đều sinh năm 2007, cùng trú tại thôn 8, xã Xuân Hồng đang có hành vi chế tạo pháo nổ trái phép. Lực lượng chức năng, thu giữ 15g KCLO3, lưu huỳnh, 4 ống trụ tròn và các dụng cụ chế tạo pháo.

Quá trình làm việc, các em cho biết đã học cách chế tạo pháo qua mạng xã hội rồi sau đó đặt mua các hoá chất như: lưu huỳnh, KCLO3, diêm... về tự chế tạo pháo để sử dụng và bán lại cho học sinh khác.

Sau khi phát hiện, các em được lực lượng chức năng huyện Nghi Xuân xử lý và thực hiện giáo dục pháp luật theo quy định.

Từ những vụ việc trên, Công an huyện Nghi Xuân cảnh báo về hậu quả của hành vi tự chế tạo pháo nổ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự an toàn xã hội, nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khoẻ, tính mạng, tài sản. Qua đó, chính quyền địa phương, nhà trường và gia đình cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quản lý, giáo dục con, em, người thân không chế tạo pháo nổ, không thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật về pháo dưới mọi hình thức.

Vào khoảng 13h ngày 20/12, qua tuần tra kiểm soát địa bàn, Công an xã Ích Hậu (Lộc Hà, Hà Tĩnh) phát hiện trên đường liên thôn thuộc địa phận thôn Ích Mỹ, P.Q.T (SN 2009, trú tại xã Phù Lưu, Lộc Hà) có hành vi tàng trữ 10 khối hình trụ, có dây dẫn.

P.Q.C. và số pháo bị thu giữ

Quá trình làm việc, T. thừa nhận đây là pháo nổ, do em mua nguyên liệu từ N.H.A, (SN 2009, trú tại thôn Mỹ Hoà, xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà) về tự chế.

Triệu tập lên cơ quan công an làm việc, N.H.A thừa nhận số nguyên liệu để chế tạo pháo bán P.Q.T là mua từ P.Q.C (SN 2007, trú tại thôn Mỹ Hoà, xã Phù Lưu).

Tang vật thu giữ được tại nhà P.Q.T

Tại cơ quan công an, P.Q.C. thừa nhận đã bán nguyên liệu chế tạo pháo cho N.H.A, đồng thời giao nộp 35 quả pháo tự chế, 1 túi ni lông có chứa nhiều vật hình cầu, nghi là pháo nổ tự chế, tổng khối lượng khoảng 20kg.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục xác minh làm rõ.

Hữu Trung - Sơn Hà