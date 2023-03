Nhiều người dân, học sinh “vô tư” đi ngược chiều trên QL 1 qua Hà Tĩnh

Thay vì đi đúng chiều đường đến lối mở thì rất nhiều người dân ở các xã vùng trên của huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) lại “vô tư” đi ngược chiều trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua thôn Đông Nam Lộ (xã Cẩm Thành), tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Video: Người dân "vô tư" đi ngược chiều trên tuyến quốc lộ 1

Theo phản ánh từ cơ sở, thời gian qua, trên quốc lộ 1 đoạn từ km 521 + 800 (thôn Đông Nam Lộ, xã Cẩm Thành) xảy ra tình trạng các phương tiện giao thông đi ngược chiều, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Học sinh đi ngược chiều để đến trường. Ảnh chụp vào sáng 21/3.

Ghi nhận thực tế vào sáng ngày 21/3, tại đoạn đường này, có rất nhiều phương tiện là xe mô tô, xe máy điện đi ngược chiều. Gần như 100% các phương tiện đi từ tuyến kênh dẫn nước hồ Kẻ Gỗ nối ra quốc lộ 1 đều cố tình đi ngược chiều theo hướng Nam ra Bắc. Đông nhất là học sinh từ các xã vùng trên của Cẩm Xuyên như: Cẩm Duệ, Cẩm Mỹ, Cẩm Thành. Các em vô tư dàn hàng hai, hàng ba đi ngược chiều để đến trường học.

Người dân vô tư đi ngược chiều.

Điều đáng nói là lối mở chỉ cách tuyến kênh dẫn nước hồ Kẻ Gỗ khoảng 150m (đi theo hướng Bắc - Nam), tuy nhiên, chỉ vì “tiết kiệm” quãng đường 150m mà nhiều người dân và học sinh ngang nhiên đi ngược chiều trên quốc lộ 1, bất chấp sự an toàn của bản thân và các phương tiện tham gia giao thông khác. Việc đi ngược chiều tại khu vực này gần như trở thành thói quen của nhiều người dân và các em học sinh.

Học sinh dàn hàng đi ngược chiều.

Theo lý giải của Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh, nguyên nhân việc các phương tiện thường xuyên đi ngược chiều là do người dân thiếu ý thức trong chấp hành các quy định giao thông. Còn đối với việc mở thêm lối mở tại khu vực cầu Cống (Cẩm Thành) là không thể thực hiện được, bởi ở hai bên cầu tại km521+600 và km522 đã có 2 lối mở. Chính vì vậy, các phương tiện giao thông phải chấp hành đúng quy định lưu thông theo các lối mở.

Việc đi ngược chiều gần như đã trở thành thói quen của một bộ phận người dân.

Cô Đào Thị Phương Lan - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Cẩm Bình cho biết: “Để ngăn chặn tình trạng đi ngược chiều của các em học sinh, nhà trường sẽ tiếp tục tổ chức tuyên truyền, quán triệt và nhắc nhở kịp thời đối với học sinh của các xã vùng trên. Đồng thời, thành lập các đội xung kích để theo dõi, nắm bắt nếu có học sinh vi phạm sẽ xử lý theo đúng quy định”.

Đội Tuần tra, kiểm soát 6.1 thuộc Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh ra tiến hành xử lý các học sinh đi ngược chiều trên quốc lộ 1.

Đại úy Phan Đình Trường - Phó Đội trưởng Đội Tuần tra, kiểm soát 6.1 - Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh cho biết: “Thời gian tới, Phòng CSGT sẽ phối hợp với Công an huyện Cẩm Xuyên tập trung công tác tuyên truyền và tăng cường tuần tra, kiểm soát trên đoạn đường này để phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông trên đường”.

Lực lượng chức năng xử lý người dân đi ngược chiều trên quốc lộ 1.

Ánh Nguyên - Anh Tấn