Nhiều nhà xe ngang nhiên lập “bến cóc”, đón trả khách sát bến xe Hà Tĩnh

Thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh xuất hiện tình trạng một số nhà xe chạy tuyến đường dài liên tỉnh mở văn phòng bán vé, lập bến cóc để đón trả khách trái quy định.

Bất kỳ ai qua lại trên tuyến đường Hàm Nghi đều dễ dàng nhận thấy 2 nhà xe Dũng Minh và Phú Quý lập văn phòng, “bến cóc” gần bến xe Hà Tĩnh để đón trả khách.

Đặc biệt, vào khoảng 21h hằng ngày trở đi, không khó để chứng kiến cảnh hai nhà xe này tổ chức đưa đón khách tại nhà rồi tập kết tại “bến”, gây ảnh hưởng an toàn giao thông và mất mỹ quan đô thị.

Đáng nói, đây chỉ là 2 trong nhiều điểm xuất hiện tình trạng đón trả khách trái quy định.

Văn phòng và “bến cóc” của nhà xe Dũng Minh đặt gần cổng Bến xe Hà Tĩnh trên đường Hàm Nghi

Nhà xe Phú Quý cũng lập văn phòng bán vé, mở “bến cóc” suốt thời gian dài

Theo quy định thì các doanh nghiệp hoạt động vận tải hành khách phải đăng ký “lốt”, luồng tuyến và vào bến đón, trả khách.

Khi các nhà xe mở văn phòng bán vé, đồng thời lập “bến cóc” để đưa đón, trả khách ngay tại nhà thì bến xe thường bị bỏ trống trước giờ xuất bến. Vì thế, nhiều nhà xe chỉ vào bến để hợp thức hóa về thủ tục giấy tờ.

Ông Nguyễn Văn Mai - Chánh Thanh tra Giao thông (Sở GTVT Hà Tĩnh) thừa nhận có tình trạng nhiều nhà xe đường dài tự ý mở văn phòng bán vé, lập “bến cóc” để đưa đón, trả khách, song, cũng theo người này “vì các nhà xe đón khách ở trong nhà nên thanh tra giao thông không có quyền xử lý, chỉ khi họ dừng đón trả khách trên đường thì mới tiến hành được”...

Nhà chờ của Bến xe Hà Tĩnh “vắng như chùa bà đanh” dù trong thời điểm PV ghi hình là lúc nhu cầu đi xe của hành khách cao nhất trong ngày.

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, một cán bộ CSGT huyện Thạch Hà cho biết: Khu vực mà 2 nhà xe nói trên tự ý lập văn phòng để bán vé và “bến cóc” để đón trả khách thuộc địa phận thành phố Hà Tĩnh quản lý, do đó, lực lượng CSGT Thạch Hà không có chức năng, nhiệm vụ để xử lý.

Trong khi đó, phía CSGT - Trật tự Công an TP Hà Tĩnh lại nói: Khu vực trên thuộc địa phận thôn Bắc Thượng, xã Thạch Đài (huyện Thạch Hà). Do đó, mọi vấn đề liên quan đến an ninh trật tự, ATGT đều phải do cơ quan chức năng Thạch Hà xử lý.

Bến xe Hà Tĩnh vắng hoe vào giờ xuất bến buổi đêm

Được biết, Sở GTVT đã có văn bản kiến nghị Công an tỉnh, Công an TP Hà Tĩnh và các phòng chuyên môn của UBND TP Hà Tĩnh cắm biển cấm dừng, đậu xe trước khu vực Bến xe Hà Tĩnh và một số điểm trước các nhà xe mở văn phòng và “bến cóc” để các lực lượng chức năng có cơ sở xử lý dứt điểm tình trạng này.

Tuy nhiên, theo chúng tôi, các cơ quan chức năng, đặc biệt là Công an TP Hà Tĩnh và Công an huyện Thạch Hà cần sớm phân định rõ trách nhiệm xử lý vi phạm nêu trên, tránh tình trạng “đá quả bóng trách nhiệm” cho nhau suốt thời gian dài vừa qua.

Đức Phú - Văn Chung