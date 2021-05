Nữ cán bộ ngành thuế Hà Tĩnh giành giải nhì tuần 4 cuộc thi trắc nghiệm ATGT toàn quốc

CÂU HỎI CUỘC THI TUẦN 5 (3 - 10/5/2021) Câu 1: Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt có hiệu lực thi hành từ ngày tháng năm nào? A. Ngày 30/12/2019 B. Ngày 31/12/2019 C. Ngày 01/01/2020 D. Ngày 02/01/2020 Câu 2: Hành vi vượt xe tại các vị trí có tầm nhìn hạn chế, đường vòng, đầu dốc có bị nghiêm cấm hay không? A. Không bị nghiêm cấm. B. Không bị nghiêm cấm khi rất vội. C. Bị nghiêm cấm. D. Không bị nghiêm cấm khi khẩn cấp. Câu 3: Người điều khiển xe mô tô hai bánh, ba bánh, xe gắn máy có được phép sử dụng xe để kéo hoặc đẩy các phương tiện khác khi tham gia giao thông không? A. Được phép. B. Nếu phương tiện được kéo, đẩy có khối lượng nhỏ hơn phương tiện của mình. C. Tuỳ trường hợp. D. Không được phép. Câu 4: Người lái xe không được vượt xe khác khi gặp trường hợp nào ghi ở dưới đây? A. Trên cầu hẹp có một làn xe. Nơi đường giao nhau, đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt; xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ. B. Trên cầu có từ 02 làn xe trở lên; nơi đường bộ giao nhau không cùng mức với đường sắt; xe được quyền ưu tiên đang đi phía trước nhưng không phát tín hiệu ưu tiên. C. Trên đường có 2 làn đường được phân chia làn bằng vạch kẻ nét đứt. Câu 5: Biển nào báo hiệu “Giao nhau với đường hai chiều”? A. Biển 1. B. Biển 2. C. Biển 3. Câu 6: Ý nghĩa các biểu tượng ghi trên biển chỉ dẫn là gì ? A. Xăng dầu, ăn uống, thông tin, sửa chữa xe. B. Xăng dầu, ăn uống, nhà nghỉ, sửa chữa xe. C. Xăng dầu, ăn uống, cấp cứu, sửa chữa xe. Câu 7: Xe nào phải nhường đường đi cuối cùng qua nơi giao nhau này? A. Xe khách. B. Xe tải. C. Xe con. Câu 8: Theo tín hiệu đèn, xe nào được quyền đi là đúng quy tắc giao thông? A. Xe khách, mô tô. B. Xe con, xe tải. C. Xe tải, mô tô. Câu 9: Theo Điều 8 Nghị định số 162/2018/NĐ-CP ngày 30/11/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng, hành vi nào dưới đây bị phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng? A. Hút thuốc, kể cả thuốc lá điện tử trên tàu bay. B. Sử dụng thiết bị điện tử, thiết bị thu phát sóng trên tàu bay khi không được phép. C. Làm hư hỏng trang bị, thiết bị của tàu bay. D. Tất cả các hành vi trên. Câu 10: Ca khúc “Giải phóng Điện Biên” do nhạc sỹ nào sáng tác? A. Hoàng Vân. B. Đỗ Nhuận. C. Nguyễn Thành. (Có thể nghe ca khúc này qua đường link này).