Phát hiện cơ sở tập kết hơn 3,6 tạ mỡ, da lợn không rõ nguồn gốc

Các lực lượng chức năng đã phát hiện một cơ sở ở xã Kỳ Châu (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) thu mua, tập kết hơn 3,6 tạ mỡ, da lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Phần lớn số mỡ, da lợn được cất giữ trong tủ cấp đông

Vào khoảng 12h15p, ngày 17/12/2020, tại xã Kỳ Châu, Phòng Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh) phối hợp với Công an huyện Kỳ Anh, UBND xã Kỳ Châu tiến hành kiểm tra tại hộ gia đình chị Nguyễn Thị Nghĩa (SN 1978), trú tại thôn Hiệu Châu, xã Kỳ Châu, phát hiện tại đây có 363kg sản phẩm động vật (mỡ, da lợn đã qua sơ chế) không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Chị Nghĩa cho biết: số mỡ, da lợn trên được mua tại chợ và các hộ dân trên địa bàn, sau đó bán cho người có nhu cầu ở các tỉnh phía Bắc để tiêu thụ.

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

A.C