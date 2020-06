Phát hiện lô thiết bị điện tử lậu trên xe tải, trị giá hơn 200 triệu đồng

Vụ việc được Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an Hà Tĩnh) phát hiện tại TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh).

Lực lượng chức năng kiểm đếm số linh kiện điện tử

Qua nguồn tin, vào hồi 9h30 ngày 2/6, tại đường Nguyễn Đổng Chi, thuộc địa phận phường Nam Hồng (TX Hồng Lĩnh), tổ công tác Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Hà Tĩnh) đã bắt giữ xe ô tô BKS 37C-362.89 do Phạm Hoàng Lương (SN 1985, trú tại huyện Thanh Chương, Nghệ An) điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 37 loại linh kiện điện thoại di động và các thiết bị điện tử gia dụng với số lượng lớn, do nước ngoài sản xuất, với tổng giá trị hàng hóa ước tính hơn 200 triệu đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Phạm Hoàng Lương không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của lô hàng trên.

Hiện vụ việc đã được Phòng Cảnh sát kinh tế tiến hành lập hồ sơ để xử lý theo quy định.

Nhung – Cường