Phát hiện thêm 1 đối tượng lợi dụng dịch Covid-19 truyền bá trái phép Pháp luân công ở Hà Tĩnh

Công an TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đang tiến hành lập hồ sơ xử lý một đối tượng lợi dụng việc phát khẩu trang để phát tài liệu truyền bá Pháp luân công trái phép trên địa bàn.

Bà Lê Thị Vương tại cơ quan điều tra

Trước đó, vào khoảng chiều tối 30/3/2020, tại khu vực chợ cũ Kỳ Anh, Công an TX Kỳ Anh phát hiện bà Lê Thị Vương (SN 1959, trú tại khối 2, thôn Nam Sơn, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) có hành vi phát khẩu trang y tế, kèm theo các tài liệu tuyên truyền về Pháp luân công.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ 44 tờ rơi các loại, 34 vòng treo hình hoa sen, 1 máy nghe nhạc (MP3) loại Ruiru X50 lưu giữ các bài giảng về Pháp luân công và hơn 40 khẩu trang y tế chưa phát hết.

Tang vật bị thu giữ

Tại cơ quan điều tra, bà Lê Thị Vương khai nhận: toàn bộ tài liệu nói trên nhận từ một người (chưa rõ danh tính). Lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp nên sử dụng cách thức phát khẩu trang để tiếp cận, tuyên truyền trái phép Pháp luân Công.

Mỗi túi khẩu trang kèm theo một tờ rơi có nội dung liên quan đến việc luyện Pháp luân công sẽ giúp chống lại Covid-19.

“Hiện, Công an TX Kỳ Anh đang tiếp tục mở rộng xác minh thêm trên địa bàn TX Kỳ Anh còn có những ai tham gia vào vụ việc này hay không. Đồng thời chỉ đạo công an các xã, phường tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động phòng ngừa, phát hiện các dấu hiệu nghi vấn liên quan đến việc tuyên truyền, phát tán tài liệu Pháp luân công để kịp thời thông tin và xử lý…”, Thượng tá Ngô Đức Ninh - Trưởng Công an TX Kỳ Anh cho biết.

Thu Trang