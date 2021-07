Phạt một chủ tài khoản facebook 5 triệu đồng vì đăng tin sai sự thật về vụ cướp tiền tại cây ATM

Chiều 12/6, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an Hà Tĩnh phối hợp với Thanh tra Sở TT&TT, Công an phường Kỳ Phương đã làm việc và xử phạt 5 triệu đồng đối với N.T.TH (SN 1989, trú tại phường Kỳ Phương, TX Kỳ Anh) về hành vi “cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức”.