Phối hợp đảm bảo tốt an ninh trật tự tại Dự án Formosa Hà Tĩnh

7 năm qua, mô hình “Liên kết đảm bảo an ninh trật tự Dự án Formosa Hà Tĩnh” đã phát huy hiệu quả trong công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) tại KKT Vũng Áng và trên toàn địa bàn thị xã Kỳ Anh.

Chiều 25/5, UBND thị xã Kỳ Anh tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện mô hình “Liên kết đảm bảo an ninh trật tự Dự án Formosa Hà Tĩnh” giai đoạn 2015 - 2022. Dự hội nghị có lãnh đạo Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, lãnh đạo thị xã Kỳ Anh và đại diện Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (Formosa Hà Tĩnh).

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Với phương châm đảm bảo an ninh, an toàn để phát triển, năm 2015, Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh phối hợp Công an thị xã Kỳ Anh, Tiểu đoàn thuộc Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh, 3 đơn vị bộ đội biên phòng đóng quân trên địa bàn, 7 xã/phường trong Khu Kinh tế Vũng Áng ký kết và thực hiện Quy chế phối hợp “Liên kết đảm bảo an ninh trật tự Dự án Formosa Hà Tĩnh”.

Thượng tá Bùi Thanh Tùng - Trưởng Công an thị xã Kỳ Anh báo cáo mô hình liên kết đảm bảo an ninh trật tự tại Dự án Formosa Hà Tĩnh.

Mô hình “Liên kết đảm bảo an ninh trật tự Dự án Formosa Hà Tĩnh” được thành lập trong bối cảnh tình hình ANTT trên địa bàn thị xã Kỳ Anh nói chung, Khu Kinh tế Vũng Áng nói riêng có nhiều diễn biến phức tạp. Được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo các cấp, ngành, sự vào cuộc hiệu quả của cả hệ thống chính trị thị xã đến cơ sở, các lực lượng tham gia mô hình đã phát huy tính chủ động, sáng tạo, thực hiện có hiệu quả các nội dung đã ký kết, góp phần tham mưu giải quyết kịp thời các tình hình, vụ việc phức tạp, giữ vững ổn định tình hình ANTT trên địa bàn và khu vực dự án. Qua đó, tạo tiền đề cho hoạt động, sản xuất kinh doanh, môi trường thuận lợi thu hút đầu tư và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Thời gian qua, tình hình ANTT liên quan đến dự án Formosa cơ bản được kiểm soát tốt, tuy nhiên, vẫn còn một số vụ việc tụ tập đông người, khiếu kiện, tuần hành gây mất ANTT tại dự án và khu vực lân cận. Trước tình hình trên, các lực lượng đã phối hợp triển khai có hiệu quả 32 phương án, kế hoạch, huy động hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sỹ phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả 61 vụ tụ tập đông người gây rối ANTT, trong đó có 24 cuộc tụ tập, tuần hành trên địa bàn”; triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh, vô hiệu hóa hoạt động của hàng chục lượt đối tượng xấu về trên địa bàn kích động gây rối ANTT.

Thiếu tá Nguyễn Sỹ Thành - Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động Phòng PK 02 Công an tỉnh: Cần tập trung xây dựng các kế hoạch, phương án, tổ chức diễn tập xử lý các tình huống làm mất ANTT tại dự án để đảm bảo tính chủ động khi có vụ việc xảy ra...

Tổ chức 55 lượt tuyên truyền, ký cam kết đối với 241 nhà thầu và 10.000 công nhân; tổ chức 3 buổi tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho cán bộ, nhân viên người nước ngoài của 100 doanh nghiệp đang hoạt động tại Dự án Formosa Hà Tĩnh; tổ chức 4 lớp tập huấn gắn với tổ chức diễn đàn lấy ý kiến góp ý đối với 150 nhà thầu và 393 nhân viên bảo vệ Công ty Formosa Hà Tĩnh...

Ông Nguyễn Bá Đồng - Đại diện Bộ phận An ninh Công ty Formosa Hà Tĩnh: Các lực lượng chức năng cần phối hợp triển khai có hiệu quả công tác phòng chống các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; không để hình thành các băng, ổ nhóm tội phạm nguy hiểm và các tụ điểm phức tạp...

Trong công tác tuần tra kiểm soát, phòng ngừa tội phạm, điều tra, bắt giữ, xử lý tội phạm, các lực lượng đã phối hơp phát hiện, điều tra làm rõ 511 vụ/912 đối tượng vi phạm pháp luật liên quan đến Formosa Hà Tĩnh.

Bên cạnh đó, công tác phòng cháy chữa cháy, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, công tác quản lý cư trú, quản lý người nước ngoài, quản lý phương tiện, công cụ hỗ trợ, công tác huấn luyện, đào tạo, xây dựng lực lượng cũng được phối hợp triển khai có hiệu quả...

Toàn cảnh hội nghị.

Thời gian tới, tình hình ANTT vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, do vậy, các lực lượng phối hợp đã đặt ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong việc phát triển mô hình như: tiếp tục xác định rõ việc duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình “Liên kết đảm bảo an ninh trật tự tại Dự án Formosa” là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp và của toàn dân, trong đó, lực lượng công an nhân dân là nòng cốt.

Ông Ngưu Tuấn Phát - Phó Tổng Giám đốc Công ty Formosa Hà Tĩnh: Hy vọng, trong thời gian tới, các lực lượng trong mô hình liên kết tiếp tục phối hợp tốt cùng công ty để đảm bảo tình hình ANTT của Dự án Formosa nói riêng và của địa bàn thị xã cũng như Hà Tĩnh nói chung.

Tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Hữu Thiên - Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các lực lượng tham gia mô hình liên kết cần tiếp tục tham mưu, đề xuất điều chỉnh, bổ sung các phương án phòng, chống tuần hành, tụ tập đông người gây rối ANTT tại khu vực Dự án Formosa; thường xuyên phối hợp với doanh nghiệp để cung cấp, trao đổi thông tin về tình hình tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, kết quả điều tra xử lý các vụ việc trong phối hợp lực lượng bảo vệ bắt giữ, nhất là các thông tin hoạt động vi phạm pháp luật của công nhân công ty.

Đại tá Nguyễn Hữu Thiên - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Trước những diễn biến phức tạp về ANTT, lực lượng bảo vệ cũng như tập thể lãnh đạo Công ty Formosa phải thường xuyên tuyên truyền cho cán bộ, công nhân về pháp luật, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam và các quy định về công tác đảm bảo ANTT.

Tại hội nghị, các đơn vị, địa phương đã tổ chức ký kết quy chế thực hiện mô hình “Liên kết đảm bảo an ninh trật tự Dự án Formosa Hà Tĩnh" năm 2022.

Dịp này, lãnh đạo Công an tỉnh đã trao bằng khen của Bộ Công an cho 2 tập thể và 2 cá nhân...

... trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho 5 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện mô hình “Liên kết đảm bảo an ninh trật tự tại Dự án Formosa Hà Tĩnh" giai đoạn 2015 - 2020.

Thu Trang