Quyết tâm truy bắt 2 phạm nhân trốn khỏi Trại giam Xuân Hà

Công an tỉnh Hà Tĩnh huy động lực lượng, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự, phối hợp truy bắt các phạm nhân đã trốn Trại giam Xuân Hà.

Khoảng 15h chiều 6/12, lợi dụng sơ hở, 2 phạm nhân Phan Công Thành (SN 1987, xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà) và Nguyễn Đắc Hoàng (SN 1984, xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên) đã bỏ trốn khỏi Trại giam Xuân Hà cơ sở 2 (đóng tại xã Cẩm Sơn, Cẩm Xuyên).

Phạm nhân Phan Công Thành (trái) và phạm nhân Nguyễn Đắc Hoàng.

Trong đó, Phan Công Thành đang phải chấp hành hình phạt tù 2 bản án của TAND tỉnh Hà Tĩnh và TAND thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng hợp hình phạt là 19 năm tù giam. Tính đến thời điểm bỏ trốn, phạm nhân Phan Công Thành đã chấp hành án được 2 năm 7 tháng 12 ngày.

Nguyễn Đắc Hoàng đang chấp hành hình phạt 20 năm tù giam vì tội mua bán trái phép chất ma túy theo bản án số 117, ngày 10/11/2017 của TAND tỉnh Nghệ An. Tính đến thời điểm bỏ trốn, phạm nhân Nguyễn Đắc Hoàng đã chấp hành được 6 năm 6 tháng 7 ngày.

Ngay sau khi phát hiện 2 phạm nhân bỏ trốn khỏi trại giam, Ban Giám thị Trại giam Xuân Hà đã thông tin cho các lực lượng chức năng, người dân biết để đề phòng, phối hợp truy bắt. Đồng thời, tổ chức lực lượng tiến hành các biện pháp nghiệp vụ với mục tiêu sớm truy bắt các phạm nhân trốn trại để xử lý theo quy định pháp luật.

Lực lượng chức năng lập chốt kiểm tra phương tiện lưu thông, phục vụ quá trình phát hiện, truy bắt các đối tượng.

Đại tá Nguyễn Thanh Liêm - Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: “Liên quan đến vụ việc 2 phạm nhân trốn Trại giam Xuân Hà, Công an tỉnh đã huy động lực lượng, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, bảo vệ người dân. Đồng thời, phối hợp với Trại giam Xuân Hà và các lực lượng chức năng triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện, truy bắt các phạm nhân trốn trại trong thời gian sớm nhất, an toàn nhất".