Ra mắt mô hình “Tổ liên gia an toàn về PCCC” đầu tiên ở Vũ Quang

(Baohatinh.vn) - Ngày 25/8, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh), Công an huyện Vũ Quang phối hợp với UBND thị trấn Vũ Quang tổ chức ra mắt mô hình "Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” tại tổ dân phố 4, với 13 thành viên tham gia.