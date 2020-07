Ra Vinh mua ma túy về dùng thì bị bắt

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Anh Tuấn (SN 1979, trú tại xã An Hòa Thịnh, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) khai nhận đã mua ma túy tại Bến xe thành phố Vinh (Nghệ An) về sử dụng.

Nguyễn Anh Tuấn (ảnh nhỏ) và hình minh họa

Trước đó, vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 29/6/2020, tại thôn Phúc Thịnh, xã An Hòa Thịnh, Công an huyện Hương Sơn phối hợp với Công an xã An Hòa Thịnh phát hiện Nguyễn Anh Tuấn đang có hành vi tàng trữ ma túy tổng hợp (hồng phiến, có khối lượng 0,6288 gam Methamphetamine).

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Anh Tuấn khai nhận, trước đó đã ra Bến xe thành phố Vinh, mua của một người không quen biết 6 viên hồng phiến với giá 500.000 đồng về cất giấu để dùng dần.

Được biết, Nguyễn Anh Tuấn là đối tượng nghiện, đã có 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Anh Tuấn về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Ánh Dương