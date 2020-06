Sau lễ khai trương, cửa hàng “chơi ngông” ăn mừng bằng màn pháo hoa

Sau lễ khai trương, chủ một ảnh viện áo cưới tại thị trấn Phố Châu (Hương Sơn - Hà Tĩnh) đã tổ chức ăn mừng bằng màn pháo hoa khiến người dân hết sức bức xúc.

Cửa hiệu bắn pháo hoa ăn mừng khai trương (Video từ fanpage của cửa hàng)

Theo đó, khoảng 18 giờ, ngày 13/6, Nguyễn Tất Thành, trú tại thôn 8, xã Sơn Hồng (Hương Sơn) tổ chức khai trương dịch vụ ảnh viện áo cưới tại tổ dân phố 6, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn.

Đến 19 giờ cùng ngày, ngay sau lễ khai trương, chủ cửa hàng dịch vụ ảnh viện áo cưới này đã ngang nhiên tổ chức bắn một loạt pháo hoa trên sân thượng của gia đình, khiến khách mời và người dân địa phương vô cùng bất ngờ và bức xúc.

Các đối tượng liên quan được mời lên cơ quan công an làm việc và thừa nhận hành vi vi phạm

Ông Hoàng Văn Lạng – Trưởng Công an thị trấn Phố Châu cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an huyện Hương Sơn và Công an thị trấn Phố Châu đã lập biên bản vụ việc, đồng thời mời các đối tượng liên quan về trụ sở UBND thị trấn Phố Châu để làm việc, lập biên bản bản xử phạt theo quy định của pháp luật.

Lý Tân