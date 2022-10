Tạm giam 3 đối tượng tiêu thụ, bắt trộm chó tại Hồng Lĩnh, Nghi Xuân

Danh tính 3 đối tượng bị Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) ra quyết định khởi tố, tạm giam, gồm: Hồ Phúc Tha (SN 1998, trú tại xã Thuần Thiện), Trần Văn Định (SN 1990, trú thị trấn Nghèn) và Võ Mai (SN 1967, trú ở xã Kim Song Trường, huyện Can Lộc).

Các đối tượng tại cơ quan công an

Theo tài liệu điều tra, tối 27/9/2022, Định điều khiển xe mô tô chở Tha mang theo dụng cụ di chuyển trên các tuyến đường, khu dân cư để bắt trộm chó.

Khi phát hiện “con mồi”, Tha dùng súng bắn điện bắn làm chó bị ngất, sau đó bỏ vào bao tải đưa lên xe chạy trốn.

Một số tang vật của vụ án bị thu giữ.

Với thủ đoạn như trên, Định và Tha đã trộm tổng cộng 6 con chó (trong đó: 2 con trộm tại xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân và 4 con trộm tại phường Đậu Liêu, TX Hồng Lĩnh).

Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, Tha và Định đưa số chó trên về bán cho Võ Mai. Trong lúc 3 đối tượng đang trao đổi, mua bán thì bị Công an huyện Can Lộc phát hiện, bắt quả tang.

Hiện, Công an huyện Can Lộc đã ra quyết định khởi tố, lệnh tạm giam đối với: Hồ Phúc Tha, Trần Văn Định về hành vi trộm cắp tài sản và Võ Mai về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

K.O