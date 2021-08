Tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch trên các tuyến đường thủy

Đội CSGT đường thủy, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cho 60 chủ phương tiện trên các tuyến đường thủy.

Lực lượng CSGT đường thủy tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch COVID-19 và ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch cho các chủ phương tiện.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về phòng chống dịch COVID-19 trên các tuyến đường thủy nội địa, Đội Cảnh sát đường thủy (Phòng CSGT, Công an tỉnh) phối hợp với Công an huyện Nghi Xuân, Công an thị xã Hồng Lĩnh, BQL cảng cá Hà Tĩnh kiểm tra, ký cam kết, tuyên truyền phòng chống dịch cho các chủ thuyền, thuyền viên hoạt động nghề cá ra vào các cảng cá trên địa bàn; các phương tiện hoạt động trên các tuyến đường thủy...

Tuyên truyền ký cam kết với các chủ bến bãi kinh doanh trong các khu vực đang thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Trung tá Nguyễn Nam Đông - Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy cho biết: Trên sông Lam đoạn qua thị xã Hồng Lĩnh, huyện Nghi Xuân và TP Vinh (các địa phương đang thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ) có 11 bến tập kết cát sỏi, 60 chủ phương tiện khai thác, vận chuyển cát, sỏi, hàng hóa. Với phương châm “vào tận bến, đến tận thuyền”, lực lượng CSGT đường thủy đã trực tiếp xuống tận các bến, bãi để tuyên truyền, ký cam kết việc thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh.

Giám sát các phương tiện, tàu thuyền hoạt động tại khu vực giáp ranh giữa các địa phương đang thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Bên cạnh đó, Đội CSGT đường thủy cũng đã thành lập 3 tổ công tác, giám sát 24/24 các phương tiện, tàu thuyền hoạt động tại khu vực giáp ranh giữa các địa phương đang thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ nhằm phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng tự ý ra vào vùng dịch…

Đức Phú