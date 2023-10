Thêm một vụ giả danh công an lừa đảo người dân Hà Tĩnh

Sau khi nhận thông tin mình có liên quan đến vụ án ma túy, ông P.H.C. (Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã đi vay 50 triệu đồng để chuyển cho đối tượng tự xưng là cán bộ công an.

Vào khoảng 13 giờ ngày 25/10/2023, ông P.H.C. (SN 1956, trú tại thôn Kim Thành, xã Sơn Tây, Hương Sơn) nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông tự xưng là cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra, Công an TP Đà Nẵng.

Công an xã Sơn Tây tuyên truyền các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng cho ông P.H.C. (thứ 2 từ phải sang).

Người này thông báo ông C. liên quan đến một vụ vi phạm pháp luật, thông tin cá nhân, số điện thoại của ông đã bị các đối tượng xấu lợi dụng để đăng ký tài khoản ngân hàng với mục đích mua bán trái phép chất ma túy và đã có lệnh bắt tạm giam đối với ông C. Nếu không chuyển vào số tài khoản đối tượng cung cấp 50 triệu đồng thì ông C. sẽ bị bắt để điều tra.

Đối tượng này cũng yêu cầu ông C. khai báo toàn bộ thông tin về tài khoản ngân hàng; mọi thông tin về sự việc phải được giữ bí mật.

Do ông C. trao đổi không có tiền trong tài khoản ngân hàng nên đối tượng tự xưng là cán bộ công an yêu cầu ông C. phải vay mượn và chuyển tiền.

Khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, do lo sợ nên ông C. đã cùng vợ đến Quỹ tín dụng nhân dân Liên Sơn, xã Sơn Tây vay số tiền 50 triệu đồng.

Sau khi vay tiền xong, ông C. đề nghị Quỹ tín dụng nhân dân Liên Sơn chuyển tiền vào số tài khoản của đối tượng lừa đảo.

Quá trình làm thủ tục thấy ông C. có biểu hiện lo lắng nên nhân viên quỹ tín dụng đã hỏi han việc chuyển tiền cho ai, lý do chuyển tiền nhưng ông C. không nói. Nghi ngờ ông C. đang bị lừa đảo, nhân viên quỹ tín dụng đã gọi điện trình báo Công an xã Sơn Tây.

Tiếp cận vụ việc, Công an xã Sơn Tây đã tuyên truyền, giải thích đây là một trong những thủ đoạn lừa đảo qua mạng nên ông C. không thực hiện chuyển tiền theo yêu cầu của đối tượng.

Trước đó, ngày 23/10/2023, Công an xã Sơn Trường (Hương Sơn) cũng đã ngăn chặn 1 vụ lừa đảo trên không gian mạng, giúp người dân không mất số tiền 100 triệu đồng.

Tin liên quan: Suýt chuyển 100 triệu đồng cho kẻ giả danh công an Sau khi nhận thông tin từ các số điện thoại lạ, ông Võ Văn An (xã Sơn Trường, Hương Sơn) đã lấy xe máy chuẩn bị đi ngân hàng chuyển tiền theo yêu cầu.

Ánh Dương