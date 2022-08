Thị xã Kỳ Anh mạnh tay xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông

Sau hơn 2 tuần ra quân, TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã xử lý gần 500 trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đảm bảo mỹ quan đô thị.

Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông và mỹ quan đô thị, UBND thị xã Kỳ Anh đã chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với 11 xã, phường ra quân xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông trên các tuyến đường.

Đợt ra quân giải toả hành lang an toàn giao thông được triển khai từ ngày 8-30/8 và thực hiện đồng loạt tại 11 xã, phường, tập trung vào các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và các đường trục chính xã, phường. Các lực lượng vừa tuyên truyền, vận động, xử lý, vừa kiểm tra việc chấp hành, khắc phục của các trường hợp vi phạm nhằm trả lại những con phố thoáng rộng, văn minh...

Ngoài Công an thị xã, Đội Quản lý trật tự đô thị, các địa phương cũng huy động tối đa phương tiện và lực lượng, công cụ để thực hiện tháo dỡ, xử lý các vi phạm

Những vi phạm chủ yếu là người dân cố tình cơi nới, lắp đặt biển hiệu, mái che, mái vẩy quá quy định hoặc chiếm dụng vỉa hè làm nơi kinh doanh, buôn bán... Thực trạng này mặc dù đã được xử lý, nhắc nhở nhiều lần nhưng vẫn như “bắt cóc bỏ đĩa”...

Ông Phan Công Vũ - Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị thị xã Kỳ Anh cho biết: “Từ đầu năm đến nay, Đội QLTT đô thị đã phối hợp với 11 phường, xã tổ chức 2 đợt ra quân cao điểm xử lý các vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ. Hoạt động nhằm nâng cao ý thức chấp hành quy định của pháp luật về bảo vệ kết cấu hạ tầng và hành lang an toàn giao thông; bảo đảm đường thông, hè thoáng, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông. Sau giải tỏa, đội tiếp tục phối hợp với địa phương duy trì kiểm tra, kiểm soát nhằm tạo nền nếp tại các tuyến".

Ông Nguyễn Văn Hưng - TDP Đồ Gỗ, phường Kỳ Thịnh cho biết: “Đây là việc cần làm để bảo đảm an toàn cho người và các phương tiện tham gia giao thông. Trước đây, do một số hộ lấn chiếm nên hành lang, hè phố bị mất mỹ quan, người tham gia giao thông bị khuất tầm nhìn, không bảo đảm an toàn nhưng sau một thời gian triển khai đã có những chuyển biến tích cực”.

Trước đó, UBND thị xã Kỳ Anh đã tổ chức tuyên truyền tại các phường, xã; tổ chức cho người dân ký cam kết không vi phạm và tháo dỡ đối với các vị trí vi phạm.

Sau khi tuyên truyền, các cá nhân không chịu tháo dỡ công trình vi phạm buộc lực lượng chức năng tiến hành xử lý. Hơn 2 tuần ra quân, TX Kỳ Anh đã tiến hành xử lý gần 500 trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ tại các xã, phường.

Lực lượng chức năng lập biên bản một trường hợp vi phạm ở phường Kỳ Liên.

Trong thời gian tới, thị xã tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức chấp hành của người dân. Đồng thời, phát huy vai trò, nâng cao trách nhiệm của chính quyền cấp phường, xã trong việc kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm trên địa bàn. Ông Nguyễn Thế Anh - Phó Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh

Thu Trang