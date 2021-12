Tiếp tục bắt giữ thuyền khai thác cát trái phép trên sông Lam

Phòng Cảnh sát Môi trường (Công an Hà Tĩnh) phối hợp với Công an huyện Nghi Xuân và Phòng Cảnh sát giao thông vừa phát hiện, bắt giữ thuyền vỏ thép khai thác cát trái phép trên sông Lam.

Video: Phòng Cảnh sát Môi trường phối hợp với các các lực lượng của Công an huyện Nghi Xuân, Phòng Cảnh sát giao thông bắt tàu vỏ thép, mang số hiệu NA6124 khai thác cát trái phép trên sông Lam.

Vào lúc 22h sáng ngày 7/12, khi tuần tra, kiểm soát trên tuyến sông Lam, đoạn qua xã Xuân Lam (Nghi Xuân), lực lượng Phòng Cảnh sát Môi trường phối hợp với lực lượng Công an huyện Nghi Xuân và Phòng Cảnh sát giao thông đã phát hiện thuyền vỏ thép, mang số hiệu NA6124 do Nguyễn Văn Vinh (SN 1990), trú tại phường Trung Đô, TP Vinh (Nghệ An) điều khiển đang có hành vi khai thác cát lòng sông trái phép.

Cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát Môi trường trực tiếp phát hiện, bắt giữ các vụ khai thác cát trái phép trên sông Lam.

Lực lượng công an tiến hành kiểm tra, phát hiện trên khoang thuyền có máy nổ liên kết với hệ thống ống nhựa, máng sàng tự chế, gần 10 m3 cát.

Làm việc với lực lượng chức năng, Nguyễn Văn Vinh không xuất trình được giấy tờ khai thác của cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Lực lượng Công an Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an huyện Nghi Xuân đang tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Được biết, trong 3 ngày gần đây, Phòng Cảnh sát Môi trường đã phối hợp với các đơn vị liên quan phát hiện, bắt giữ 3 vụ khai thác cát trái phép trên địa bàn huyện Nghi Xuân và Đức Thọ.

Vũ Huyền