Tình trạng sử dụng rượu bia khi lái xe ở Hương Sơn giảm 70% so với năm trước

Những ngày đón Xuân mới Canh Tý 2020, tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cơ bản đảm bảo ổn định, nhân dân vui tết, đón xuân đầm ấm, an lành.

Nhân dân Hương Sơn đón Xuân mới Canh Tý 2020 đầm ấm, an lành. Ảnh: Minh Lý

Thượng tá Nguyễn Quang Tuệ - Trưởng Công an huyện Hương Sơn cho biết, đón tết năm nay thời tiết khá thuận lợi, lượng người tham gia giao thông tăng hơn nhiều so với ngày thường, nhưng nhờ lực lượng chức năng làm tốt công tác tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát nên tình hình vi phạm về trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là sử dụng bia rượu khi lái xe giảm 70% so với năm trước.

Ngoài 1 vụ tại nạn xe máy đáng tiếc xẩy ra lúc 4h sáng ngày mồng 1 trên địa bàn xã Sơn Châu khiến 1 người chết (xác định ban đầu không phải do sử dụng bia rượu), nhìn chung, trong 4 ngày Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 (ngày 30,1,2,3), trên các tuyến giao thông của huyện Hương Sơn, đặc biệt là trên 200km của 3 tuyến quốc lộ đi qua địa bàn (QL 8A, 8C, đường Hồ Chí Minh) giao thông thông suốt.

Người dân miền sơn cước Hương Sơn nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông, không sử dụng rượu bia khi lái xe và đón một cái tết an toàn, vui tươi. Ảnh: Minh Lý

Huyện miền núi, tiếp giáp biên giới với nước bạn Lào, địa bàn rộng… là những điều kiện để nhiều đối tượng vi phạm về tàng trữ, vận chuyển và sử dụng pháo trái phép trong dịp tết. Vì vậy, lực lượng công an huyện đã phối hợp với chính quyền các địa phương tăng cường tuyên truyền, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi tàng trữ, vận chuyển và sử dụng pháo.

Trong đêm 30 Tết, Công an huyện Hương Sơn phát hiện, xử lý 63 vụ, 33 đối tượng tàng trữ, đốt pháo trái phép. Theo ghi nhận của người dân địa phương, tình trạng đốt pháo trong đêm 30 tết năm nay giảm hơn nhiều so với các năm trước.

Bá Tân - Minh Lý