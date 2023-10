Tổ công tác đặc biệt - nòng cốt đấu tranh, phòng chống tội phạm ở Hà Tĩnh

Quá trình hoạt động, tổ công tác 238 và 256 Công an Hà Tĩnh thường xuyên hoán đổi địa bàn khi tuần tra kiểm soát, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Tổ công tác 238 phối hợp Đội CSGT - TT Công an huyện Đức Thọ lập biên bản xử lý nhóm thanh thiếu niên vi phạm trật tự ATGT.

Trong những năm qua, công tác bảo đảm trật tự, an toàn xã hội được Công an Hà Tĩnh tập trung thực hiện quyết liệt. Tuy vậy, tình hình tội phạm vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp. Để chủ động trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, từ tháng 12/2022, Công an Hà Tĩnh đã xây dựng, đưa vào hoạt động 2 tổ công tác đặc biệt 238 và 256.

Thành viên 2 tổ công tác đặc biệt bao gồm các lực lượng cảnh sát hình sự, cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông, cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và công an địa phương.

Tổ công tác 256 thực hiện nhiệm vụ kiểm soát tải trọng phương tiện trên tuyến đường ven biển Hà Tĩnh.

Với phương châm “không có vùng cấm”, tổ công tác 238 và 256 Công an Hà Tĩnh thường xuyên hoán đổi địa bàn khi tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Chỉ tính riêng 10 tháng năm 2023, tổ công tác 256 đã phát hiện, lập biên bản xử lý 5.100 trường hợp vi phạm về an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Trong số này có 1.592 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 2 trường hợp vi phạm về ma túy, 1.411 trường hợp vi phạm tốc độ, 116 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, 77 trường hợp vi phạm chở quá tải trọng, 386 trường hợp không có giấy phép lái xe...

Trong số các trường hợp vi phạm bị tổ công tác đặc biệt Công an Hà Tĩnh xử lý, bộ phận thanh thiếu niên chiếm số lượng lớn.

Cùng với tổ 256, tổ công tác 238 cũng đạt nhiều thành tích nổi bật trong quá trình đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, tạo dư luận, hiệu ứng tốt trong xã hội.

Cụ thể, trong tháng 10/2023, lực lượng này đã phát hiện, xử lý 39 vụ việc, 65 đối tượng vi phạm liên quan tới ma túy, gây rối trật tự công cộng, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích. Tổ công tác 238 lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 3.302 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông (tổ 238 cấp tỉnh xử lý 1.355 trường hợp; tổ 238 cấp huyện xử lý 1.947 trường hợp). Các hành vi bị xử lý chủ yếu vi phạm nồng độ cồn, lạng lách, đánh võng, không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, chở quá số người quy định...

Quá trình xử lý, các trường hợp vi phạm được tuyên truyền, giải thích về hành vi vi phạm.

Không chỉ đấu tranh, trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm, tổ công tác 238 và 256 Công an Hà Tĩnh còn thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục người dân, đặc biệt là lứa tuổi thanh, thiếu niên nhận thức được hành vi chưa chuẩn mực, vi phạm về an ninh trật tự, an toàn giao thông để từ đó thay đổi hành vi, chấp hành tốt các quy định của pháp luật.

Dù được xây dựng, đi vào hoạt động chưa lâu nhưng với sự hoạt động hiệu quả của 2 tổ công tác 238 và 256 Công an Hà Tĩnh, tình hình an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Điều dễ nhận thấy là tình trạng sử dụng rượu, bia điều khiển phương tiện tham gia giao thông giảm rõ nét; ý thức chấp hành trật tự an toàn giao thông của người dân được nâng lên; tình trạng điều khiển phương tiện tham gia giao thông lạng lách, đánh võng được kiềm chế.

Hoạt động hiệu quả của tổ công tác 238 và 256 góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

2 tổ công tác đặc biệt của Công an Hà Tĩnh đã dần trở thành một trong những lực lượng nòng cốt trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đại tá Nguyễn Hồng Phong – Giám đốc Công an Hà Tĩnh cho hay: 2 tổ công tác đặc biệt 238 và 256 đã phát huy hiệu quả nhất định. Hoạt động của 2 đơn vị này đã góp phần kiềm chế, làm giảm tội phạm, tai nạn giao thông, ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Để nâng cao hiệu quả các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, 2 tổ công tác đặc biệt Công an Hà Tĩnh sẽ tiếp tục phối hợp với công an các địa phương thực hiện công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

