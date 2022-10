Tổng rà soát, kiểm tra an toàn PCCC và CNCH trên toàn quốc

Bộ Công an yêu cầu công an các đơn vị, địa phương cần quán triệt và nghiêm túc triển khai đợt tổng kiểm tra, rà soát các quy định về an toàn PCCC và CNCH tại 100% cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn.

Sáng 11/10, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai tổng rà soát, kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) trên phạm vi toàn quốc. Thiếu tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị; cùng dự có lãnh đạo các bộ, ngành liên quan.

Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn đồng chủ trì chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh.

Thời gian qua, tình hình cháy nổ trên toàn quốc có những diễn biến phức tạp, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Bộ Công an tổ chức hội nghị tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn thực hiện an toàn về PCCC cho các đơn vị, địa phương nhằm hạn chế thấp nhất những rủi ro cháy nổ có thể xảy ra.

Hội nghị đã thông qua nội dung, kế hoạch tiến hành tổng kiểm tra, rà soát về an toàn PCCC và CNCH. Theo đó, kế hoạch sẽ tập trung kiểm tra về điều kiện của người đứng đầu các cơ sở kinh doanh; kiểm tra điều kiện an toàn về PCCC và CNCH của các doanh nghiệp, cơ sở; rà soát, kiến nghị khắc phục những tồn tại trong quá trình kiểm tra.

Các đại biểu tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Các đơn vị thành lập các tổ kiểm tra tại cơ sở tiến hành công tác rà soát, kiểm tra theo đúng chức năng, nhiệm vụ và hoàn thành trước 15/10/2022. Trong đó, tập trung tiến hành tổng kiểm tra an toàn về PCCC các cơ sở thuộc diện quản lý Nhà nước về an toàn PCCC có tính chất cháy nổ cao như: Karaoke, chợ, trung tâm thương mại…

Kiểm tra, xử lý các cơ sở vi phạm, các trường hợp không chấp hành kiến nghị của cơ quan chức năng; thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT đối với các trường hợp không đảm bảo điều kiện về an toàn PCCC.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, công an các địa phương hoàn thiện hồ sơ phương án về PCCC và CNCH đảm bảo theo đúng quy định; tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân, nhất là người đứng đầu trong việc chấp hành các quy định về an toàn cháy nổ.

Đại biểu điểm cầu Hà Tĩnh lắng nghe kế hoạch tổng kiểm tra, rà soát các quy định về an toàn PCCC và CNCH.

Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định, thời gian qua, công tác kiểm tra, nghiệm thu về an toàn PCCC còn tồn tại nhiều hạn chế; hầu hết các cơ sở kinh doanh được tiến hành kiểm tra đều không đảm bảo điều kiện về an toàn PCCC.

Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu, công an các đơn vị, địa phương cần quán triệt nhận thức và nghiêm túc triển khai đợt tổng kiểm tra, rà soát các quy định về an toàn PCCC và CNCH tại 100% cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn, đảm bảo thực tế, đánh giá khách quan, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, kiến nghị khắc phục kịp thời những vấn đề còn tồn tại, đảm bảo an toàn cháy nổ.

Cùng với thực hiện tổng rà soát, kiểm tra, các đơn vị cần đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền gắn liền với hoạt động thực tiễn của các lực lượng trong công tác PCCC.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Công an Hà Tĩnh.

Phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Công an Hà Tĩnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn giao trách nhiệm cụ thể cho các lực lượng, sở, ban, ngành có liên quan trên địa bàn tỉnh trong việc phối hợp triển khai thực hiện tổng rà soát, kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH.

Theo đó, quá trình thực hiện phải bám sát tinh thần, nội dung kế hoạch tổng kiểm tra, rà soát về an toàn PCCC và CNCH của Bộ Công an. Đồng thời, yêu cầu các lực lượng cần nghiêm túc thực hiện quyết liệt, đảm bảo đúng yêu cầu và bảo đảm về chế độ thông tin báo cáo kịp thời để có giải pháp xử lý hiệu quả.

Nga Nguyễn - Đức Quang