TP Hà Tĩnh xử phạt 173,5 triệu đồng đối với 5 cá nhân, tổ chức vi phạm trong xây dựng

Các vi phạm trong lĩnh vực xây dựng ở TP Hà Tĩnh chủ yếu là vấn đề không có hoặc sai giấy phép xây dựng; cải tạo, sửa chữa sai nội dung giấy phép…

Trong quý I/2023, TP Hà Tĩnh đã cấp phép xây dựng cho 274 nhà ở, công trình.

Theo thông tin từ UBND TP Hà Tĩnh, trong quý I/2023, địa phương này đã triển khai xây dựng các chương trình hành động, các đợt ra quân tuyên truyền, xử lý các điểm nóng về trật tự đô thị, các tổ chức, cá nhân vi phạm về trật tự xây dựng.

Quá trình thực hiện công việc, các lực lượng trên địa bàn như Đội Quản lý trật tự đô thị, chính quyền địa phương, Công an thành phố và các đoàn đã phối hợp chặt chẽ, cùng vào cuộc xử lý.

3 tháng đầu năm 2023, TP Hà Tĩnh đã thẩm định, cấp 274 giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ và công trình xây dựng. Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố cũng đã triển khai việc kiểm tra, giám sát công tác xây dựng trên địa bàn.

Từ kết quả kiểm tra, UBND TP Hà Tĩnh đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 5 trường hợp có hành vi vi phạm trật tự xây dựng. Các vi phạm chủ yếu là không có hoặc sai giấy phép xây dựng; cải tạo, sửa chữa sai nội dung giấy phép…

Hợp tác xã đầu tư xây dựng, quản lý và khai thác chợ Bình Hương bị xử phạt 130 triệu đồng do có vi phạm trong lĩnh vực xây dựng.

Trong 5 trường hợp vi phạm, có 1 đơn vị là HTX đầu tư xây dựng, quản lý và khai thác chợ Bình Hương ở thôn Hồng Hà, xã Thạch Trung, do ông Tạ Minh Đức là Chủ tịch Hội đồng quản trị. Đơn vị này bị xử phạt số tiền 130 triệu đồng do tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng (quy định tại điểm c khoản 7 điều 16 Nghị định 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ).

4 trường hợp vi phạm còn lại là 4 cá nhân ở phường Nguyễn Du (2 trường hợp), phường Trần Phú (1 trường hợp) và xã Thạch Trung (1 trường hợp). Các cá nhân này bị xử phạt với các lý do vi phạm cải tạo, sửa chữa công trình sai giấy phép, tổng số tiền bị xử phạt là 43,5 triệu đồng.

V.H