Trang bị kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho người dân Hà Tĩnh

Trước tình hình cháy nổ diễn biến phức tạp, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an Hà Tĩnh) đã tổ chức các lớp tập huấn, diễn tập tình huống... nhằm trang bị kỹ năng cho người dân.

Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh) hướng dẫn cho các em học sinh kỹ năng thoát nạn khi có sự cố chảy, nổ.

Theo đó, chỉ tính riêng trong tháng 5, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh) đã phối hợp với các trường học trên địa bàn TX Hồng Lĩnh gồm: Trường Mầm non Nam Hồng, Trường Mầm non Đậu Liêu, Trường Tiểu học Đậu Liêu, Trường THCS Nam Hồng và THCS Bắc Hồng, Trường TPHT Hồng Lĩnh... tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng thoát nạn, báo cháy cho giáo viên và các em học sinh với hơn 2.000 lượt người tham gia.

Học sinh Trường Mầm non Nam Hồng (TX Hồng Lĩnh) thực hành dùng khăn ướt bịt mũi, bịt miệng thoát nạn khi xảy ra hỏa hoạn.

Tại các buổi tuyên truyền, các em học sinh đã được cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh) hướng dẫn cách thoát ra ngoài an toàn khi nghe thấy chuông báo động hoặc có sự cố cháy, nổ. Đồng thời, hướng dẫn các em nhận diện điểm an toàn bên ngoài của ngôi nhà, gian phòng; học thuộc số điện thoại của người thân và cách gọi điện thoại báo tin cho bố, mẹ, ông bà, cho cảnh sát phòng cháy; cách đi thấp và bò trên mặt đất, nơi không khí ít bị ảnh hưởng; cách dùng khăn ướt bịt mũi, bịt miệng khi thoát nạn.

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH tổ chức diễn tập phương án PCCC&CNCH cho nhân viên Cửa hàng xăng dầu Petrolimex (Cửa hàng 19, TX Hồng Lĩnh).

Ngoài ra, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cũng phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp như: Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh (TP Hà Tĩnh), Cửa hàng xăng dầu Petrolimex (Cửa hàng 19, TX Hồng Lĩnh), Khách sạn Mường Thanh Luxury Xuân Thành (Nghi Xuân), Công ty CP Bao bì Sông La Xanh (Đức Thọ)... tổ chức học tập, thực hành phương án PCCC&CNCH. Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền cho các hộ sản xuất, kinh doanh tại Cụm công nghiệp Thanh Bình Thịnh (Đức Thọ).

Tin liên quan: Kĩ năng phòng tránh cháy nổ ở quán karaoke Khi xảy ra cháy phải bình tĩnh xử lý, tìm lối thoát nạn an toàn và hô hoán cho mọi người xung quanh biết, cúp cầu dao điện nơi xảy ra cháy. Đồng thời, sử dụng phương tiện sẵn có để dập tắt đám cháy và báo ngay cho lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy...

Trang bị kỹ năng PCCC cho các cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường Buổi tập huấn nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm cho các cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường trên địa bàn TP. Hà Tĩnh và huyện Thạch Hà trong việc thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước về PCCC, hạn chế thấp nhất nguy cơ cháy, nổ xảy ra.

Dương - Hoà