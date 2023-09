Triệt phá đường dây sản xuất, lưu hành tiền giả, giấy tờ giả

Cơ quan điều tra đã làm rõ một nhóm đối tượng ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau, thuê địa điểm tại Hà Nội để sản xuất, làm tiền giả, làm giả các loại giấy tờ, sau đó thông qua mạng xã hội, quảng cáo tìm người có nhu cầu mua để tiêu thụ.

Ngày 11/9, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Ninh vừa khởi tố và bắt giam 9 đối tượng để điều tra về hành vi sản xuất, lưu hành tiền giả, giấy tờ giả tại nhiều tỉnh, thành trên toàn quốc.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện nguồn tin liên quan đến 2 nam thanh niên lưu hành tiền giả tại một số địa điểm ở TP Hạ Long, khi bị người dân phát hiện đã bỏ trốn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra xác định hai nam thanh niên trên là Nguyễn Xuân Thiệp và Phan Mạnh Hùng (cùng SN 2005, trú tại phường Giếng Đáy, TP Hạ Long).

Cơ quan ANĐT lấy lời khai đối tượng trong ổ nhóm mua bán, tiêu thụ tiền giả.

Đấu tranh khai thác, Thiệp, Hùng khai nhận, thông qua mạng Facebook mua tiền Việt Nam giả mang về tiêu thụ tiền giả tại một số địa điểm tại TP Hạ Long, Cẩm Phả. Nguồn gốc số tiền giả trên do Thiệp, Hùng lên mạng tìm mua từ tài khoản Facebook “Trần Hoài Nam”; người giao hàng có Zalo là “Trung Anh td” tại khu công nghiệp VSIP (Bắc Ninh).

Tiếp tục điều tra, truy xét đường dây mua bán, tiêu thụ tiền giả thông qua mạng internet, Cơ quan điều tra đã làm rõ một nhóm đối tượng ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau, thuê địa điểm tại Hà Nội, dùng các thiết bị máy móc chuyên sản xuất, làm tiền giả, làm giả các loại giấy tờ của cơ quan tổ chức (bằng giả, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả, căn cước công dân giả…); sau đó thông qua mạng xã hội, quảng cáo tìm người có nhu cầu mua để tiêu thụ.

Đối tượng trong đường dây mua bán, lưu hành tiền giả tại cơ quan Công an.

Chủ mưu, cầm đầu nhóm đối tượng trên là Nguyễn Văn Đại (SN 1994, địa chỉ Yên Nghĩa, Ý Yên, Nam Định); Hồng Tuấn Thành (SN 2003 ở Ý Yên, Nam Định); Lê Bá Toàn (SN 1993, địa chỉ phố Neo, Nam Giang, Thọ Xuân, Thanh Hoá; đã có tiền án về tội Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức) và một số đối tượng giúp sức khác.

Đại thuê nhà tại Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội; mua máy móc thiết bị làm tiền giả. Toàn là người hướng dẫn Đại, Thành cách làm tiền giả. Khi đã sản xuất được, Toàn tìm kiếm khách hàng để tiêu thụ, việc giao tiền giả cho khách hàng, Toàn thuê Hoàng Trung Hòa (SN 1997, địa chỉ Đại Đồng, Tiên Du, Bắc Ninh), Vì Văn Ninh (SN 2003, địa chỉ Đại Đồng, Tiên Du, Bắc Ninh) thực hiện.

Trong số khách hàng mua tiền giả của Toàn có Nguyễn Xuân Thiệp và Phan Mạnh Hùng (địa chỉ tại Giếng Đáy, Quảng Ninh). Toàn đã chỉ đạo Hoà, Ninh giao 7 triệu đồng tiền Việt Nam giả cho Thiệp, Hùng tại Bắc Ninh; sau đó Thiệp, Hùng mang về Quảng Ninh tiêu thụ.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án hình sự, bắt giữ 9 đối tượng về các tội danh liên quan. Quá trình điều tra, đã thu giữ 40.500.000 đồng tiền Việt Nam giả, loại mệnh giá 500.000đ; nhiều giấy tờ giả (bằng giả, căn cước công dân giả…) và nhiều máy móc, thiết bị trong dây chuyền làm tiền giả (máy tính, USB, máy in màu 3D, máy ép plastic dùng sản xuất tiền giả…), nhiều đồ vật, tài liệu khác.

Theo CAND