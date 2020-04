Trở về từ Thái Lan, vi phạm quy định cách ly bị phạt 5 triệu đồng

Chủ tịch UBND xã Kỳ Giang (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) vừa ký quyết định xử phạt 5 triệu đồng đối với Trần T.T. (SN 1972, ở xã Kỳ Giang) về hành vi không chấp hành các quy định về phòng chống dịch tại khu cách ly.

Ông Trần T.T. chấp hành quyết định xử phạt về hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch tại khu cách ly.

Thông tin được Đại úy Hoàng Văn Hạnh - Trưởng Công an xã Kỳ Giang xác nhận.

Theo đó, ông Trần T.T. là công dân trở về từ Thái Lan vào ngày 26/3, đang thực hiện cách ly tập trung 14 ngày tại điểm cách ly của xã Kỳ Giang. Khoảng 18h40", ngày 9/4, ông Trần T. T. có ý định rủ rê một số người đang cách ly ở đây tụ tập giải trí. Tuy nhiên, những người này không đồng ý, ông Trần T.T đã lớn tiếng gây mất trật tự.

Khi được lực lượng y tế và bảo vệ khu cách ly nhắc nhở, yêu cầu chấp hành các nội quy, quy định liên quan, ông T. tỏ thái độ không chấp hành và có lời lẽ xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của lực lượng đang làm nhiệm vụ.

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trần T.T.

Với hành vi “không chấp hành các quy định phòng chống dịch tại khu cách ly” được quy định tại khoản 1, Điều 10, Nghị định 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, Chủ tịch UBND xã Kỳ Giang đã ra quyết định xử phạt Trần T.T. với mức phạt 5 triệu đồng vào chiều ngày 10/4.

Được biết, tại điểm cách ly tập trung của xã Kỳ Giang hiện có 19 người đang thực hiện cách ly.

Theo thông tin từ Công an huyện Kỳ Anh, đây là trường hợp thứ 3 có hành vi vi phạm các quy định phòng chống dịch Covid-19 tại khu cách ly. Tuy nhiên, với 2 trường hợp trước đó, do mức độ vi phạm chưa đến mức phải xử lý vi phạm hành chính nên lực lượng Công an chỉ lập hồ sơ, tổ chức giáo dục, răn đe.

Trần Vương