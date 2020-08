UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo chấn chỉnh, xử lý đấu nối trái phép trên QL 1A

Chủ tịch UBND các huyện phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh Hà Tĩnh và pháp luật nếu để tình trạng người dân và doanh nghiệp tự ý san lấp mặt bằng và đấu nối trái phép trên tuyến QL 1A qua địa bàn.

Xã bán đất khi chưa có đường gom bên QL 1A, người dân “bí quá” phá hộ lan! Để có đường dẫn vào đất quy hoạch mua đấu giá của UBND xã Việt Tiến (Thạch Hà, Hà Tĩnh), nhiều hộ dân đã phải bất đắc dĩ tháo hộ lan dọc Quốc lộ 1A.

Như phản ánh của Báo Hà Tĩnh, báo cáo của Cục Quản lý đưòng bộ II, thời gian qua, trên tuyến QL1A đoạn qua huyện Thạch Hà xảy ra việc địa phương xây dựng khu dân cư mới nhưng không đầu tư xây dựng đường gom theo quy hoạch, dẫn đến tình trạng người dân tự ý phá dỡ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đấu nối, san lấp mặt bằng trong hành lang giao thông trái quy định;

Đoạn qua các huyện: Can Lộc, Kỳ Anh, người dân vi phạm san lấp mặt bằng trong hành lang an toàn giao thông đường bộ; các vi phạm chưa đựợc chính quyền địa phương vào cuộc kiểm tra, xử lý kịp thời, gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự trên địa bàn.

Người dân tự ý tháo dỡ hộ lan, đấu nối trực tiếp ra Quốc lộ 1 tại vùng Đồng Kiệt, xã Việt Tiến (Thạch Hà)

Để chấn chỉnh tình trạng nêu trên, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A, UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo chấn chỉnh, xử lý tình trạng người dân và doanh nghiệp xây dựng đấu nối trái phép trên tuyến Quốc lộ 1A.

Theo đó, UBND huyện Thạch Hà chịu trách nhiệm xây dựng đường gom theo quy hoạch được phê duyệt để đấu nối từ khu đất ở vùng Đồng Kiệt, xã Phù Việt (nay là xã Việt Tiến) vào Quốc lộ 1A tại vị trí đã được Bộ GTVT chấp thuận; tuyệt đối không để người dân tự ý tháo dỡ kết cấu hạ tầng giao thông để san lấp mặt bằng, đấu nối trái phép vào tuyến Quốc lộ 1A như thời gian vừa qua.

Video: Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đường bộ II.3 nói về sự việc vi phạm đấu nối trên QL 1A ở Hà Tĩnh

UBND các huyện: Thạch Hà, Can Lộc, Kỳ Anh phối hợp với Cục Quản lý đường bộ II và các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát các nội dung theo các Văn bản số 1116/CQLĐBII-TTrAT ngày 5/8/2020, số 1188/CQLĐBII-TTrAT ngày 14/8/2020; theo chức năng, thẩm quyền, căn cứ các quy định xử lý nghiêm các hộ dân, doanh nghiệp vi phạm về đấu nối trái phép, san lấp mặt bằng trong phạm vi hành lang an toàn giao thông đường bộ trên tuyến Quốc lộ 1A qua địa bàn các huyện; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức cưỡng chế, giải tỏa các trường hợp vi phạm kịp thời, đảm bảo đúng quy định của pháp luật; hoàn thành và báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh (qua Sở GTVT) trước ngày 25/9/2020.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các quy đ|nh của pháp luật về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, hành lang an toàn giao thông đường bộ cho người dân và doanh nghiệp dọc hai bên tuyến Quốc lộ 1A biết, chấp hành nghiêm túc; đồng thời tổ chức cho các hộ dân, doanh nghiệp ký cam kết không vi phạm các quy định của pháp luật về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, hành lang an toàn giao thông đường bộ.

Giao Sở GTVT chủ trì, phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện; tổng hợp, báo cáo kết quả về Bộ GTVT, Tổng cục Đường bộ Việt Nam và UBND tỉnh trước ngày 30/9/2020.

Thùy Như