Uống rượu say, 1 người dân Đức Thọ tự đốt cháy 3 chiếc xe của gia đình

Sáng 6/9, lãnh đạo Công an thành phố Hà Tĩnh cho biết, liên quan vụ bệnh nhân Nguyễn Xuân Hồng (75 tuổi, trú xã Cẩm Thăng, huyện Cẩm Xuyên) chết sau khi tiêm thuốc, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra Quyết định khởi tố vụ án về 2 tội danh: vô ý làm chết người do vi phạm nghề nghiệp và hủy hoại tài sản Bệnh viện Đa khoa tỉnh.