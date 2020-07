Vào uống cà phê ở phố núi Hà Tĩnh, tiện tay… trộm đồ khách hàng

Khi vào quán uống cà phê tại thị trấn Phố Châu (Hương Sơn – Hà Tĩnh), Đinh Tiến Dũng và Trần Thế Luyện đã lấy cắp một túi xách, trong đó có một máy tính và 5 triệu đồng.

Đinh Tiến Dũng tại cơ quan công an

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Sơn vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Tiến Dũng (SN 1986, trú tại thôn 6, xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn) và Trần Thế Luyện (SN 1984, trú tại thôn Đông Xá, xã Hòa Lạc, Đức Thọ) về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, Công an huyện Hương Sơn tiếp nhận tin báo của anh Phạm Giang Đông (trú tại thôn Lâm Trung, xã Sơn Lâm, huyện Hương Sơn) về việc bị kẻ gian lấy trộm một túi xách, trong đó có 1 máy tính xách tay màu đen, nhãn hiệu Compaq và 5 triệu đồng tại quán cà phê Cầu Tràn, thuộc tổ dân phố 3, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn vào sáng ngày 17/7/2020.

Đối tượng Trần Thế Luyện

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Hương Sơn phối hợp Công an thị trấn Phố Châu đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, khoanh vùng đối tượng. Chỉ sau một thời gian ngắn tập trung điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã điều tra làm rõ Đinh Tiến Dũng và Trần Thế Luyện là thủ phạm thực hiện vụ trộm cắp tài sản nói trên.

Bước đầu tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng khai nhận: vào sáng ngày 17/7/2020, quá trình ngồi uống cà phê tại quán Cà phê Cầu Tràn, lợi dụng sở hở của anh Phạm Giang Đông nên đã lấy trộm số tài sản nói trên. Sau khi lấy trộm được tài sản, các đối tượng đã chia nhau tiền tiêu xài.

Được biết, 2 đối tượng đều là nghiện ma túy, không có việc làm, Đinh Tiến Dũng có 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, Trần Thế Luyện có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Ánh Dương