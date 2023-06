Xe tải đâm liên hoàn, 2 nạn nhân nguy kịch

Vụ tai nạn xảy ra trên quốc lộ 15B, đoạn qua thôn Trà Dương, xã Quang Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) khiến 2 nạn nhân nguy kịch.

Hiện trường vụ tai nạn.

Thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ sáng 25/5, xe tải mang BKS 99C-086.88, chưa rõ danh tính người điều khiển, di chuyển theo hướng từ Ngã ba Đồng Lộc đến ngã ba Giang đã va chạm với xe máy BKS 38N1-9422 do một người đàn ông điều khiển.

Lực lượng chức năng có mặt kịp thời bảo vệ hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Sau cú va chạm, xe tải mất lái tiếp tục húc đổ cổng chào thôn Trà Dương và đâm vào em N.T.Q.C (học sinh Trường THCS Quang Lộc) đang điều khiển xe máy điện qua đây.

Vụ tai nạn khiến người đàn ông điều khiển xe máy và em N.T.Q.C bị thương rất nặng, phải đưa đi cấp cứu.

CSGT Công an huyện Can Lộc và Công an xã Quang Lộc đã có mặt bảo vệ hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Hoàng Nguyên