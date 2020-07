Xe tự chế chở 22 lóng gỗ nhóm 5 - 8 không rõ nguồn gốc ở Hương Sơn

Công an Hà Tĩnh vừa phát hiện, bắt giữ xe mang BKS Lào thiết kế hầm thủy lực để chứa gần 1 tấn gỗ (nghi là gỗ trắc) do Nguyễn Văn Hiền (SN 1979, trú tại xã Diễn Trường, Diễn Châu, Nghệ An) điều khiển chạy từ hướng Quảng Bình ra.