Xử lý hàng chục học sinh vi phạm Luật Giao thông ở Nghi Xuân

Thông tin từ Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản xử lý 90 trường hợp học sinh vi phạm Luật Giao thông đường bộ, phạt tiền gần 135 triệu đồng.

Đội CSGT-TT, Công an huyện Nghi Xuân tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự.

Thời gian qua, Công an huyện Nghi Xuân đã triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp để đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn. Tuy nhiên, vẫn còn một số học sinh vi phạm Luật Giao thông đường bộ với các hành vi như: điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi; điều khiển xe đạp điện, xe máy điện không đội mũ bảo hiểm; chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm…

Qua tuần tra, kiểm soát, từ đầu năm đến nay, Đội CSGT-TT, Công an huyện Nghi Xuân đã lập biên bản và xử lý 90 trường hợp học sinh vi phạm Luật Giao thông đường bộ với số tiền gần 135 triệu đồng, tạm giữ 90 phương tiện.

Riêng trong ngày 28/11, Đội CSGT-TT, Công an huyện Nghi Xuân đã xử lý 8 trường hợp học sinh vi phạm luật giao thông, phạt tiền 15,2 triệu đồng.

Đội CSGT-TT, Công an huyện Nghi Xuân đã xử lý học sinh vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Trung tá Nguyễn Anh Dũng – Phó Đội trưởng Đội CSGT - TT, Công an huyện Nghi Xuân cho biết: “Thời gian tới, Công an huyện sẽ tiếp tục phối hợp với các nhà trường đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức pháp luật cho các em học sinh trong các trường học, đồng thời tăng cường xử lý đối với các hành vi điều khiển phương tiện vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông ”.

Đức Đồng