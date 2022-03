Xử phạt 70 triệu đồng 5 chủ phương tiện vi phạm quá tải, chở vật liệu rơi vãi

Trong 5 ngày (1-5/3/2022), Đội CSGT - Trật tự Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã phát hiện, lập biên bản xử phạt 5 lái xe, chủ phương tiện vi phạm chở quá tải, chở vật liệu rơi vãi.

Là địa phương có nhiều tuyến giao thông trọng điểm đi qua và hiện có một số mỏ vật liệu xây dựng (VLXD) đang được khai thác nên tình trạng phương tiện chở quá tải, làm rơi vãi trong quá trình vận chuyển gây bụi bẩn, ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn... diễn ra khá nhiều tại huyện Can Lộc. Ảnh chụp trên tuyến QL15B đoạn qua xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc.

Thượng úy Hoàng Tùng Lâm - Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự (Công an huyện Can Lộc) cho hay: Thực hiện chỉ đạo của Cục CSGT (Bộ Công an) và Công an tỉnh Hà Tĩnh, từ ngày 1/3/2022, đơn vị ra quân xử lý phương tiện chở quá khổ, quá tải trọng cho phép, tự ý cải tạo thành thùng... Trong đó tập trung ở các tuyến trọng điểm có lưu lượng phương tiện vận tải hàng hóa thường xuyên qua lại và các khu vực điểm ra của các mỏ khai thác khoáng sản. Ảnh chụp trên tuyến ĐT.548 đoạn qua xã Trung Lộc, huyện Can Lộc.

Các hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm theo chuyên đề này sẽ được thực hiện nghiêm túc, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần răn đe, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ của chủ phương tiện và lái xe. Ảnh chụp trên tuyến ĐT.548 đoạn qua xã Trung Lộc, huyện Can Lộc.

Trong 5 ngày (1-5/3), Đội CSGT - Trật tự Công an huyện Can Lộc đã phát hiện, lập biên bản xử lý 5 lái xe, chủ phương tiện vận tải hàng hóa có hành vi vi phạm (2 trường hợp chở quá tải và 3 trường hợp làm rơi vãi vật liệu) với tổng tiền phạt 70 triệu đồng. Ảnh chụp trên tuyến ĐT.548 đoạn qua xã Trung Lộc, huyện Can Lộc.

Nguyên Khang