Can Lộc – Hà Tĩnh hiện có 95 trường hợp đang vi phạm lấn chiếm hành lang các tuyến đê điều trên địa bàn. Tuy nhiên, do nhiều vướng mắc nên việc xử lý chưa dứt điểm, dẫn đến vi phạm kéo dài, mất an toàn trong mùa mưa lũ.