Tân binh đầu tiên của MU trong hè 2023 dần lộ diện

Nhiều khả năng Kim Min-jae sẽ trở thành bản hợp đồng đầu tiên của MU trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay.

Kim Min-jae đang trên đường gia nhập MU. Ảnh: Reuters

Báo chí Italy đồng loạt tiết lộ MU đạt thỏa thuận cá nhân với Kim Min-jae. Tại sân Old Trafford, trung vệ người Hàn Quốc hưởng mức lương 7,8 triệu bảng mỗi mùa. Theo Il Mattino, “Quỷ đỏ” sớm tìm được chỗ ở cho trung vệ 26 tuổi trong thời gian chơi bóng tại Anh.

Goal tiết lộ CLB chủ sân Old Trafford chi khoảng 56 triệu bảng để có được chữ ký của Min-jae. “Man Utd theo đuổi và rất muốn có chữ ký của Min-jae”, chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano thông tin thêm. PSG và nhiều CLB để mắt, song Min-Jae hứng thú với cơ hội chơi bóng ở Premier League .

Theo Corriere dello Sport, Napoli chấp nhận để Min-jae ra đi với mức giá kể trên. Một khi thương vụ được thông qua, Min-Jae trở thành vụ chuyển nhượng kỷ lục đối với một hậu vệ châu Á. Telegraph quả quyết nhà vô địch Italy ưu tiên giữ chân Victor Osimhen và Khvicha Kvaratskhelia hơn. Vì vậy, Napoli sẵn sàng để Min-Jae ra đi khi được giá.

Min-jae vừa trở thành cầu thủ người Hàn Quốc đầu tiên giành chức vô địch Serie A trong màu áo Napoli. Trong lịch sử top 5 giải vô địch hàng đầu châu Âu, trung vệ 26 tuổi này là cầu thủ người Hàn Quốc thứ hai lên ngôi sau Park Ji-sung (MU). Min-jae để lại dấu ấn đậm nét trong năm đầu tiên thi đấu tại Serie A và giúp Napoli lên ngôi vô địch sau 33 năm chờ đợi.

Hành trang đến châu Âu của Min-jae là chiều cao ấn tượng (1,9 m), cơ bắp rắn rỏi của một trung vệ cổ điển, kỹ năng phòng ngự và khả năng đọc trận đấu ấn tượng. Biệt danh “Monster” (Quái vật - PV) được người hâm mộ đặt cho Min-jae nhờ vào khả năng tranh chấp và không chiến ấn tượng. Napoli chi 15 triệu bảng để đón Min-jae về thi đấu trong hè 2022 và giờ họ có cơ hội thu về gấp 3 lần số tiền bỏ ra.

Thăng hoa cùng Napoli ở cả Serie A lẫn Champions League , Min-jae được tạp chí Four Four Two xếp vào nhóm 10 trung vệ hay nhất thế giới hiện tại bên cạnh Antonio Rudiger, David Alaba hay Ruben Dias. Đó là sự thừa nhận cho tài năng của Min-jae.

MU xúc tiến nhanh thương vụ này trong bối cảnh tương lai của Victor Lindelof và Harry Maguire trở nên khó đoán. Trong khi đó, bộ đôi Raphael Varane và Lisandro Martinez đôi khi gặp vấn đề, không thể chinh chiến suốt một mùa giải kéo dài.

Theo Zing