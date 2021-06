BTV Tỉnh ủy Hà Tĩnh ban hành công điện khẩn triển khai các biện pháp phòng, chống, khống chế dịch bệnh Covid-19

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng vừa thay mặt BTV Tỉnh ủy Hà Tĩnh ký công điện khẩn yêu cầu thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng, chống, khống chế dịch bệnh Covid-19.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng kiểm tra tại điểm cách ly xã Thạch Hạ

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, trên địa bàn Hà Tĩnh đã có 14 ca dương tính. Các ca nhiễm trong cộng đồng được phát hiện gần đây có lịch trình tiếp xúc nhiều nơi. Trong khi cả hệ thống chính trị và toàn dân đang dồn sức cho công tác phòng, chống, kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh, vẫn có một số người tiếp xúc với các ca bệnh hoặc đi từ các vùng có dịch về không khai báo y tế hoặc khai báo không trung thực, gây khó khăn trong việc truy vết, kiểm soát dịch bệnh.

Để thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng, chống, khống chế dịch bệnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị các địa phương, đơn vị tập trung thực hiện tốt các nội dung trọng tâm sau:

1. Tuyên truyền thường xuyên, liên tục trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là hệ thống truyền thanh cơ sở, mạng xã hội để nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong việc chấp hành các quy định phòng, chống dịch. Các văn bản, quy định, quyết định của tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19 đã ban hành trong thời gian gần đây đều được nghiên cứu, cân nhắc kỹ lưỡng, tất cả vì sức khỏe, tính mạng của Nhân dân, vì sự ổn định, phát triển của tỉnh. Vì vậy, các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân phải đồng hành, ủng hộ, tuân thủ thực hiện, cùng với hệ thống chính trị quyết tâm kiểm soát, ngăn chặn, sớm đẩy lùi dịch bệnh trên địa bàn.

Tăng cường kỷ luật, siết chặt kỷ cương trong công tác phòng, chống dịch ở các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị, gắn trách nhiệm của tập thể, cá nhân, người đứng đầu, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải kiểm tra các chốt phòng dịch tại: cầu Phủ, cầu Cày, cầu vượt Thạch Linh, cầu Đò Hà và cầu Hộ Độ.

2. Huy động sức mạnh tổng hợp, sự tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn dân để phòng, chống dịch hiệu quả. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, nhất là cộng đồng dân cư, tổ liên gia, thôn xóm, tổ dân phố trong công tác phòng, chống dịch theo phương châm “gia đình giữ gia đình, tổ liên gia giữ tổ liên gia”; “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, theo dõi, giám sát, quản lý người cách ly tại gia đình, người đi/đến từ vùng có dịch; khuyến khích người dân cung cấp thông tin, tố giác những người không khai báo y tế, cố tình giấu thông tin, khai báo không trung thực.

3. Các địa phương, cơ quan, đơn vị sau khi có thông tin của ngành y tế về các trường hợp F0, F1 của ca dương tính phải phối hợp với cơ quan chuyên môn thần tốc truy vết, khoanh vùng, cách ly, tổ chức xét nghiệm, khi cần thiết, thực hiện phong tỏa theo hướng dẫn của ngành y tế. Chủ động chuẩn bị đầy đủ lực lượng, cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư, các khu cách ly tập trung để ứng phó với các tình huống dịch bệnh xảy ra trên diện rộng. Tạo điều kiện thuận lợi cho các lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch; tổ chức tốt việc hỗ trợ, đảm bảo các điều kiện ăn uống, sinh hoạt cho các lực lượng tại các điểm chốt trong vùng giãn cách xã hội, công dân ở các khu cách ly.

4. Siết chặt việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là biện pháp 5K (khẩu trang, khoảng cách, không tập trung, khử khuẩn, khai báo y tế) trong toàn tỉnh, đặc biệt tại các cơ sở y tế, trường học, công sở, cơ sở sản xuất, chợ, siêu thị, bến xe, trên các phương tiện giao thông công cộng, cơ sở thờ tự của tôn giáo.

Khuyến cáo người dân Hà Tĩnh ở các địa phương không về quê thời điểm này, không đi, đến các vùng có dịch. Trường hợp bất khả kháng phải thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch.

5. Ban cán sự đảng UBND tỉnh căn cứ tình hình, điều kiện cụ thể, chỉ đạo các địa phương, các doanh nghiệp chủ động, linh hoạt, sáng tạo áp dụng các biện pháp để vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa bảo đảm an toàn phòng, chống dịch. Chỉ đạo Sở Công thương, các địa phương chủ động đảm bảo đầy đủ hàng hóa, nhu yếu phẩm, phục vụ nhu cầu cuộc sống người dân. Chỉ đạo Công an tỉnh tăng cường công tác quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Cán bộ y tế Nghệ An lấy mẫu xét nghiệm cho người dân Thạch Quý (TP Hà Tĩnh)

6. Các cơ quan, đơn vị tuyên truyền, quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang và người thân gương mẫu chấp hành các quy định về công tác phòng, chống dịch. Đối với các trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch, khai báo y tế không trung thực sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

7. Ban Dân vận Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các cấp tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, cùng với cấp ủy, chính quyền thực hiện kịp thời, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch.

8. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, các cơ quan báo chí cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời tình hình dịch bệnh để các ngành, các cấp và mọi người dân biết, chủ động phòng, chống dịch.

9. Các đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các thành viên thường xuyên theo dõi, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn phụ trách; phối hợp đôn đốc, chỉ đạo, hướng dẫn công tác phòng, chống dịch gắn với các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, cơ sở.

Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thực hiện nghiêm túc các nội dung công điện; Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc việc thực hiện, thường xuyên báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

P.V