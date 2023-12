Các địa phương bàn bạc, thông qua nhiều nghị quyết quan trọng về phát triển KT-XH

Kỳ họp HĐND TP Hà Tĩnh, Hương Sơn và thị xã Hồng Lĩnh sẽ tập trung đánh giá kết quả nhiệm vụ KT-XH, QP-AN năm 2023; thông qua một số nghị quyết quan trọng để thực hiện các mục tiêu phát triển năm 2024.

Tại kỳ họp, đại biểu đã nghe lãnh đạo UBND thành phố báo cáo các nội dung: tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN năm 2023 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024; tóm tắt tình hình thu, chi ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2023, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024; tóm tắt trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi Kỳ họp thứ 14.

Năm 2023, thành phố có 24/25 chỉ tiêu phát triển KT-XH đạt và vượt kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ước đạt 11,87%. Tổng thu ngân sách năm 2023 ước đạt 1.213 tỷ đồng, bằng 148% kế hoạch tỉnh giao, 117% kế hoạch thành phố giao.

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Dương Tất Thắng, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Văn Quý và Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố Nguyễn Hữu Nam chủ tọa kỳ họp.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu các ngành dịch vụ năm 2023 ước đạt 22.822 tỷ đồng, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả giải ngân vốn đầu tư công đến hết năm 2023 dự kiến đạt 95%.

Các nhiệm vụ chiến lược phát triển thành phố như: mở rộng địa giới hành chính; điều chỉnh quy hoạch chung thành phố; triển khai các hạ tầng giao thông chiến lược; chỉnh trang, nâng cấp kết cấu hạ tầng đô thị; thực hiện đề án trồng cây xanh; xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị kiểu mẫu... được tập trung đẩy nhanh.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Đức báo cáo tình hình kết quả KT-XH năm 2023.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Thành phố tiếp tục dẫn đầu toàn tỉnh về chất lượng giáo dục đại trà và chất lượng mũi nhọn. Chế độ chính sách và chăm lo, hỗ trợ người có công, đối tượng bảo trợ xã hội và người nghèo được thực hiện tốt, kịp thời. Quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Năm 2024, TP Hà Tĩnh chọn chủ đề công tác “Tăng cường đổi mới, sáng tạo, bứt phá để hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ XXI; mở rộng địa giới gắn với sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; tập trung huy động nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm; phát triển kinh tế hướng tới tăng trưởng xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu”. Theo đó, dự kiến một số chỉ tiêu: tăng trưởng kinh tế trên 12%; thu ngân sách 1.079 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người 66,5 triệu đồng/người/năm...

Kỳ họp thứ 14, HĐND thành phố Hà Tĩnh khóa XXI cũng thông qua các tờ trình: điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn, thông qua danh mục dự án đầu tư công khởi công mới giai đoạn 2023 – 2025, năm 2024, điều chỉnh, quyết định chủ trương đầu tư và bãi bỏ chủ trương đầu tư một số dư án; điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2023; thông qua đề cương nhiệm vụ, khảo sát, lập điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Thạch Đồng và vùng phụ cận, tỷ lệ 1/500...

Kỳ họp thứ 14, HĐND thành phố Hà Tĩnh khóa XXI diễn ra trong 2 ngày (19 - 20/12). Sau phiên khai mạc, các đại biểu tiến hành thảo luận; chất vấn và trả lời chất vấn; nghe tiếp thu, giải trình của lãnh đạo thành phố và thông qua các nghị quyết của kỳ họp.

Sáng 19/12, HĐND huyện Hương Sơn khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc Kỳ họp thứ 14 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KT-XH, QP-AN năm 2023 và phương hướng, mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2024.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe lãnh đạo UBND huyện Hương Sơn báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN năm 2023 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024; báo cáo kết quả thực hiện dự toá thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2023; phân bổ dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2024.

Kỳ họp thứ 14, HĐND huyện Hương Sơn khóa XX cũng thông qua tờ trình về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án; tờ trình về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024; báo cáo thẩm tra các ban HĐND..

Ông Trần Bình Thân - Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn trình bày báo cáo tình hình phát triển KT - XH năm 2023.

Năm 2023, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, huyện Hương Sơn đã đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực phát triển KT-XH. Toàn huyện có 24/24 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 272,7 tỷ đồng, Thu nhập bình quân đầu người đạt 49,52 triệu đồng/năm.

Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến, tổ chức tốt các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao; các hoạt động thông tin tuyên truyền và nhiều hoạt động văn hóa. Chất lượng giáo dục - đào tạo tiếp tục được nâng lên và giữ vững vị trí tốp đầu của tỉnh. Công tác phòng chống dịch sốt xuất huyến được tập trung thực hiện có hiệu quả; xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ chính sách đạt kết quả cao, chính sách xã hội được thực hiện kịp thời...

Năm 2024 là năm bứt phá để hoàn thành thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp và kế hoạch 5 năm 2021 - 2025, vì vậy, huyện Hương Sơn tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khá trên các lĩnh vực với các mục tiêu như: tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất 8,5%; thu nhập bình quân đầu người đạt 52,5 triệu đồng/người; thu ngân sách đạt 266 tỷ đồng; tổng giá trị đầu tư toàn xã hội 2.300 tỷ đồng; có thêm 2 xã NTM nâng cao; tỷ lệ hộ nghèo dưới 3%...

Bí thư Huyện ủy Hương Sơn Bùi Nhân Sâm phát biểu tại kỳ họp.

Tại kỳ họp, Bí thư Huyện ủy Hương Sơn Bùi Nhân Sâm đề nghị đại biểu HĐND huyện trên tinh thần dân chủ, khách quan, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, các giải pháp để thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Trong đó, chú trọng các giải pháp về hoàn thiện các quy hoạch; phát triển nông nghiệp; tiếp tục đẩy mạnh phong trào NTM; tăng cường quảng bá, thu hút đầu tư để phát triển du lịch; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công...

Kỳ họp thứ 14, HĐND Hương Sơn khóa XX diễn ra trong 2 ngày (19 - 20/12). Sau phiên khai mạc, các đại biểu tiến hành thảo luận; chất vấn và trả lời chất vấn; nghe tiếp thu, giải trình của lãnh đạo huyện Hương Sơn và thông qua các nghị quyết của kỳ họp.

Sáng 19/12, HĐND thị xã Hồng Lĩnh khoá VII, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc Kỳ họp thứ 16 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KT-XH, QP-AN năm 2023 và phương hướng, mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2024.

Kỳ họp thứ 16, HĐND thị xã Hồng Lĩnh diễn ra trong 1,5 ngày

Theo báo cáo, năm 2023, lĩnh vực kinh tế của TX Hồng Lĩnh tiếp tục phát triển, thu nhập bình quân đầu người đạt 63,4 triệu đồng/năm, thu ngân sách đạt 301 tỷ đồng (tăng 56,37% so với kế hoạch), tổng vốn đầu tư toàn xã hội 1.721 tỷ đồng; tăng thêm 2 tiêu chí đô thị loại III so với năm 2022, môi trường đầu tư, thu hút đầu tư tiếp tục đạt kết quả tốt.

Phó Bí thư Thường trực Thị ủy - Chủ tịch HĐND thị xã Hồng Lĩnh Nguyễn Thăng Long phát biểu khai mạc kỳ họp

Trong năm, ngành giáo dục - đào tạo thị xã đạt kết quả cao cả về chất lượng đại trà, chất lượng mũi nhọn, đội ngũ giáo viên đạt chuẩn đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.

Các hoạt động thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội của địa phương có nhiều chuyển biến tích cực, các hoạt động văn hóa sôi động, có sức làn tỏa lớn, các lễ hội văn hóa được tổ chức bài bản, thu hút du khách như: Lễ hội Giỗ Quốc tổ Hùng Vương, Lễ hội Đền Cả, Hội nghị quảng bá, kết nối tour tuyến du lịch văn hóa tâm linh...

Phó Chủ tịch UBND thị xã Tôn Quang Ngọc trình bày các báo cáo tại kỳ họp.

Công tác cải cách hành chính xếp thứ hạng khá cao; công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng được tăng cường; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí có hiệu quả; thực thi nhiều chính sách an sinh xã hội; đời sống Nhân dân tiếp tục được cải thiện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tại kỳ họp, HĐND thị xã Hồng Lĩnh nghe và cho ý kiến về các báo cáo: tình hình KT-XH, QP-AN năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; thu, chi ngân sách năm 2023, nhiệm vụ năm 2024; hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân thị xã năm 2023, nhiệm vụ năm 2024; các tờ trình, dự thảo nghị quyết; thẩm tra của các ban HĐND; kết quả giám sát tình hình giải quyết ý kiến, kiến nghị của của tri và ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND thị xã tại kỳ họp thứ 14...Kỳ họp thứ 16, HĐND thị xã Hồng Lĩnh khoá VII sẽ thông qua, ban hành các nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2024; nghị quyết về phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024; nghị quyết về bãi bỏ một số nghị quyết chuyên đề; nghị quyết về thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2024.

Kỳ họp thứ 16, HĐND thị xã Hồng Lĩnh khoá VII sẽ diễn ra trong 1,5 ngày (19-20/12). Sau phiên khai mạc, các đại biểu nghe đại diện các ngành chức năng báo cáo kết quả thực hiện trên từng lĩnh vực; thảo luận tại hội trường; chất vấn và trả lời chất vấn; lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND thị xã bầu; thông qua các nội dung nghị quyết của kỳ họp.

