Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ thị cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

Chỉ thị thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vừa được Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành yêu cầu tập trung đấu tranh với các ổ nhóm tội phạm có tổ chức, “tín đụng đen”; đối tượng côn đồ, sử dụng vũ khí “nóng” để gây án...

ANTT thường diễn biến phức tạp vào thời điểm Tết

Từ đầu năm 2020 đến nay, trong bối cảnh có nhiều diễn biến mới tác động, đặc biệt là đại dịch Covid-19 và tình hình phức tạp của thiên tai, lũ lụt đã ảnh hưởng tiêu cực đến mọi mặt của đời sống xã hội; tuy vậy, cấp ủy, chính quyền các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp nhằm đạt “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh và phát triển kinh tế xã hội, đồng thời đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự (ANTT), bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các sự kiện chính trị quan trọng.

Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh thành lập tổ công tác đặc biệt tiến hành tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm.

Theo quy luật, càng gần thời điểm Tết Nguyên đán, tình hình ANTT thường diễn biến phức tạp; bên cạnh đó, tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát trở lại, đặc biệt đây cũng là thời điểm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, do đó, nhiệm vụ bảo đảm ANTT những tháng cuối năm 2020 đặt ra yêu cầu cao hơn so với các năm trước.

Để tiếp tục bảo đảm tốt ANTT, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, các sự kiện lớn, lễ hội đầu xuân năm mới, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác trong năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu:

Tăng cường phát hiện, tố giác tội phạm

Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường quán triệt và chỉ đạo tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ về công tác bảo vệ an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và phòng, chống dịch Covid-19; tiếp tục thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” phòng, chống dịch bệnh, ứng phó thiên tai, bão lũ và phát triển kinh tế - xã hội.

Công an huyện Cẩm Xuyên bắt giữ một vụ đánh bạc trên địa bàn.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, giữ gìn nếp sống văn hóa khu dân cư; tổ chức ký cam kết không vi phạm pháp luật nói chung, pháp luật về quản lý pháo, vật liêu nổ, vi phạm an toàn giảo thông nói riêng; thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội; phòng chống cháy, nổ.

Duy trì chế độ trực lãnh đạo, chỉ huy, trực ban, trực chiến, bảo vệ cơ quan, đơn vị; chủ động rà soát, phòng ngừa sai phạm đối với các lĩnh vực, địa bàn thuộc mình quản lý; phối hợp giải quyết ổn định, dứt điểm các vụ tranh chấp, khiếu kiện ngay tại cơ sở, không để diễn biến phức tạp, hình thành “điểm nóng” về ANTT.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức ký cam kết cho các doanh nghiệp vận tải, các tổ chức, cá nhân chấp hành nghiêm Luật An toàn giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa; tăng cường công tác thanh tra, tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, phấn đấu làm giảm tai nạn giao thông; ngăn ngừa ùn tắc giao thông, đảm bảo cho Nhân dân đi lại an toàn, thuận lợi trước, trong và sau Tết.

Huy động tối đa lực lượng, phương tiện trấn áp các loại tội phạm

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng chủ động soát xét, nắm chắc tình hình tại các tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm, kịp thời giải quyết những vấn đề nổi lên về ANTT không để xảy ra phức tạp, đặc biệt là tình hình có liên quan đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Công an TX Kỳ Anh bắt giữ 2 đối tượng cùng trú tại xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) về hành vi buôn bán và tàng trữ pháo nổ trái phép.

Phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp tuyên truyên, vận động quần chúng Nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Huy động tối đa lực lượng, phương tiện thực hiện quyết liệt các biện pháp tấn công, trấn áp các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội; tập trung đấu tranh với các ổ nhóm tội phạm có tổ chức, “tín đụng đen”; trộm cắp, lừa đảo, đánh bạc hoạt động lưu động; đối tượng côn đồ, sử dụng vũ khí “nóng” để gây án; tội phạm sử dụng công nghệ cao; đưa người xuất cảnh trái phép ra nước ngoài, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam; sản xuất, buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; các đường dây, tụ điểm phức tạp về ma túy; tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, gian lận thương mại; tội phạm, vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm, động vật hoang dã...

Quản lý chặt chẽ các loại đối tượng tại địa bàn cơ sở, không để tái phạm. Tăng cường công tác quản lý cư trú, tạm trú, cơ sở ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, quản lý người nước ngoài. Kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông, cháy nổ, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội.

Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm; các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước về thăm, làm việc và chúc Tết ở địa phương; các sự kiện chính trị, văn hóa, lễ hội; nơi vui chơi giải trí, đón xuân của Nhân dân.

Cơ quan thường trực, thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh, 389 tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn tập trung chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác phòng, chống tội phạm, phòng chống mua bán người; đấu tranh với các ổ nhóm tội phạm hình sự, ma túy nguy hiểm, hoạt động liên địa bàn, xuyên quốc gia, đường dây buôn người, đưa người xuất, nhập cảnh trái phép; phòng chống tiêu cực, tham nhũng; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường không để xảy ra hiện tượng đầu cơ, tăng giá bất hợp lý, nhất là các mặt hàng thiết yếu; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp buôn lậu, buôn bán hàng cấm, gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, kinh doanh trái phép; vi phạm quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng, chống dịch bệnh.

Điều tra, truy tố, xét xử đúng người, đúng tội

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp phối hợp với các cơ quan điều tra trong công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án đảm bảo đúng quy trình, quy định theo tố tụng hình sự; kiểm sát điều tra không để xảy ra bức cung, nhục hình, oan sai, bỏ lọt tội phạm; phối hợp giải quyết dứt điểm các vụ án phức tạp còn tồn đọng; lựa chọn xét xử một số vụ án điểm, được dư luận xã hội quan tâm tại các địa bàn phức tạp về ANTT để răn đe, giáo dục phòng ngừa tội phạm.

TAND Hà Tĩnh tuyên phạt tử hình Hoàng Ngọc Tạo (SN 1986, quê ở xã Xuân Yên, Nghi Xuân) về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Phối hợp thực hiện tốt biện pháp xử lý hành chính đưa đối tượng vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên phối hợp với cấp ủy, chính quyền tăng cường chỉ đạo công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các địa bàn cơ sở đảm bảo chiều sâu, hiệu quả, thiết thực, tạo động lực, khích lệ Nhân dân tự giác, tích cực, chủ động tham gia bảo vệ ANTT, giúp đỡ, giáo dục, cảm hóa người vi phạm pháp luật tại cộng đồng dân cư.

Thùy Như