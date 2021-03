Công tác chuẩn bị bầu cử tại Hà Tĩnh bám sát kế hoạch, đảm bảo yêu cầu của Hội đồng bầu cử Quốc gia

Chiều 18/3, Đoàn giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Đại tướng Đỗ Bá Tỵ - Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng Tiểu ban An ninh, Trật tự và Y tế của Hội đồng bầu cử Quốc gia làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại tỉnh Hà Tĩnh. Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy; Trung tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an và các đồng chí đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương là thành viên Đoàn giám sát. Tiếp và làm việc với đoàn về phía Hà Tĩnh có các đồng chí: Hoàng Trung Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử (UBBC) tỉnh; Trần Thế Dũng - Phó Bí thư Thường thực Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban trực Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, Phó Chủ tịch UBBC tỉnh; Trần Tú Anh - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBBC tỉnh và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.