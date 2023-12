Giải trình rõ nhiều vấn đề đại biểu đặt ra

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, trách nhiệm, hiệu quả, Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVIII đi vào buổi làm việc cuối cùng với nhiều nội dung quan trọng.

Sáng nay (8/12), Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII tiến hành các nội dung quan trọng và phiên bế mạc. Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Tú Anh và Trần Văn Kỳ chủ tọa kỳ họp.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải giải trình nội dung đại biểu quan tâm

Phát biểu tiếp thu và giải trình các nội dung đại biểu, cử tri quan tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải khẳng định: Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, các khó khăn, thách thức nhiều hơn so với dự báo đã tác động trực tiếp, nhiều mặt đến kinh tế - xã hội nhưng tỉnh ta vẫn đạt được những kết quả tích cực, quan trọng trên các lĩnh vực.

Kinh tế đạt mức tăng trưởng cao so với mặt bằng chung cả nước. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt nhiều kết quả nổi bật. Công tác an sinh xã hội được quan tâm chăm lo và đạt kết quả thiết thực. Cải cách hành chính được đẩy mạnh, ban hành nhiều quy định tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế chính sách, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, giải quyết tồn đọng, tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương. Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đáng chú ý là tăng trưởng kinh tế đạt 8,05%, đứng thứ 15/63 tỉnh thành cả nước, tăng trưởng kinh tế năm 2024 xây dựng ở mức 8 - 8,5%; công nghiệp đóng vai trò là động lực tăng trưởng kinh tế (đóng góp 3,5% trong 8,05% tăng trưởng chung); nông nghiệp được mùa được giá, chuyển đổi ruộng đất được thêm 3.600 ha (tổng diện tích đã chuyển đổi đạt 10.700 ha); giải ngân đầu tư công đến ngày 30/11 đạt 90% kế hoạch vốn Thủ tướng giao (đứng thứ 13/114 bộ, ngành và địa phương); chỉ đạo thực hiện tốt Đề án thí điểm xây dựng tỉnh đạt chuẩn NTM...

Chủ tịch UBND tỉnh phân tích, làm rõ thêm một số nội dung cử tri quan tâm liên quan đến các lĩnh vực; yêu cầu cả hệ thống chính trị, các vị đại biểu dân cử, các tầng lớp nhân dân nâng cao tinh thần trách nhiệm, hành động quyết liệt hơn, quyết tâm cao hơn nữa để phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Trước mắt, tập trung chỉ đạo sản xuất vụ đông - xuân, phòng trừ dịch bệnh; triển khai quyết liệt nhiệm vụ thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công; GPMB các dự án trọng điểm; tăng cường công tác quản lý thị trường; bảo đảm cung ứng hàng hoá cuối năm; chăm lo an sinh xã hội; chuẩn bị tốt nhất các điều kiện phục vụ Nhân dân đón tết; giải quyết kịp thời các vụ việc từ cơ sở, tuyệt đối không để phát sinh điểm nóng phức tạp về ANTT...

Kết luận nội dung chất vấn, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh đã dành 1 ngày thực hiện nội dung chất vấn. Khác với các kỳ họp trước, kỳ họp này, các đại biểu đã chất vấn cơ bản các thành viên UBND. Và các kỳ họp sau, Thường trực HĐND cũng sẽ chất vấn theo cách này để các thành viên UBND, trưởng các ngành kể cả người đứng đầu ngành dọc trực thuộc Trung ương sẽ được chất vấn.

Các câu hỏi của đại biểu đã phản ánh những vấn đề Nhân dân và cử tri quan tâm. Đồng chí Hoàng Trung Dũng cũng thẳng thắn nhìn nhận, chỉ rõ: Có nội dung, có thành viên UBND tỉnh chưa thẳng thắn nhìn nhận rõ trách nhiệm của ngành và vai trò người đứng đầu; trong quá trình chỉ đạo một số nhiệm vụ còn thiếu trăn trở, nhận ra được các vấn đề khó khăn, ách tắc nhưng lúng túng trong xử lý, tham mưu; đang còn tình trạng cán bộ thiếu chuyên sâu, thiếu cập nhật các chủ trương mới, chưa thực sự gương mẫu trong hành vi, việc làm; có lĩnh vực còn có biểu hiện buông lỏng quản lý, để xảy ra tiêu cực; một số lĩnh vực phân cấp, phân quyền chưa rõ...

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng kết luận nội dung chất vấn.

Qua trả lời chất vấn của các thành viên UBND tỉnh, đồng chí Hoàng Trung Dũng đề nghị UBND tỉnh, các sở ngành lưu ý thêm các nội dung như: Tham mưu cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, phát triển mạnh mô hình nông nghiệp hữu cơ, tăng cường quản lý thuốc bảo vệ thực vật, chú trọng chế biến tinh sâu, phát triển và nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP, quan tâm thị trường tiêu thụ nông sản. Cùng với việc hoàn thiện các tiêu chí để công nhận 3 huyện đạt chuẩn NTM, “xóa” 2 xã chưa đạt chuẩn NTM thì toàn tỉnh phải tập trung cao để hoàn thiện 10 tiêu chí NTM cấp tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu chăm lo, xử lý những vấn đề bất cập, vướng mắc trong lĩnh vực tài nguyên môi trường; rà soát các dự án đã được chấp thuận chủ trương, tạo điều kiện cho nhà đầu tư và xử lý các dự án không triển khai theo cam kết; triển khai tốt các chính sách đã ban hành, kịp thời hỗ trợ xi măng, tăng thu ngân sách, đẩy mạnh giải ngân đầu tư công; tham mưu đề án, nghị quyết về phát triển văn hóa, con người Hà Tĩnh và tổ chức thành công nhiều sự kiện lớn, tạo sức lan tỏa lớn; tăng cường công tác quản lý thông tin, truyền thông, quản lý báo chí; khắc phục tình trạng thiếu thuốc, vật tư, sinh phẩm trong các cơ sở y tế; thực hiện hiệu quả công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, chăm lo an sinh xã hội...

Trên cơ sở kết quả của phiên chất vấn tại kỳ họp này, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các cấp, ngành tiếp thu ý kiến của đại biểu HĐND, của cử tri, chủ động thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp. Các ban, các đại biểu HĐND tỉnh và cử tri theo dõi, giám sát việc thực hiện những nội dung các thành viên UBND tỉnh đã trả lời.

Đồng chí Hoàng Trung Dũng chỉ đạo: Thường trực HĐND, các ban HĐND, các tổ đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu tăng cường giám sát việc thực hiện các nghị quyết đã được ban hành và việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; MTTQ và các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đoàn kết, đồng thuận để thực hiện hiệu quả các quyết sách phát triển của tỉnh, địa phương; UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung chỉ đạo hoàn thành cao nhất mục tiêu, nhiệm vụ của năm nay; tăng cường quản lý thị trường, giá cả, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách đối với người có công, chăm lo an sinh xã hội.

Nhóm P.V