Hà Tĩnh giảm 242 biên chế công chức hành chính trong năm 2019

Chiều 27/11, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y và Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Huy Hùng chủ trì buổi làm việc với Sở Nội vụ Hà Tĩnh để nghe và đóng góp ý kiến vào các nội dung trình kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh sắp tới.

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái và đại diện các sở, ban, ngành liên quan cùng tham dự

Tại cuộc làm việc, các đại biểu đã nghe tình hình, kết quả thực hiện tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2019, kế hoạch năm 2020.

Theo đó, tổng số biên chế công chức hiện tại là 2.104 người, so với kế hoạch giao thì còn 198 biên chế các đơn vị chưa sử dụng và 42 biên chế dự phòng.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Phan Thị Tố Hoa báo cáo dự thảo một số nội dung trình kỳ họp thứ 12, HDND tỉnh khóa XVII

Tổng số biên chế sự nghiệp công lập được giao năm 2019 là 26.971, thấp hơn so với kế hoạch giao của Bộ Nội vụ là 109 người. Tổng số viên chức tính đến thời điểm hiện nay là 25.926 người, giảm 1.019 ngươi so với năm 2018.

Thực hiện kế hoạch tinh giản biên chế năm 2019, đến nay, toàn tỉnh đã giảm 242 biên chế công chức hành chính.

Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên Đặng Quốc Cương – thành viên Ban Pháp chế: Khi xem xét giao biên chế cần căn cứ vào điều kiện thực tế của từng đơn vị, địa phương và từng thời điểm.

Theo kế hoạch, năm 2020, tổng biên chế công chức là 2.294, giảm 50 biên chế so với năm 2019; số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo sẽ là 26.502; số người làm việc trong các tổ chức hội, đoàn thể là 95 người và 46 định suất hỗ trợ, giảm 14 người làm việc so với năm 2019...

Phó Trưởng ban Pháp chế Nguyễn Thị Nhuần: Cần chủ động rà soát nguồn thu các đơn vị sự nghiệp để từ đó có cơ sở giao tự chủ.

Về phương án điều chỉnh, sáp nhập và đặt tên thôn, tổ dân phố (TDP) trình tại kỳ họp 12, toàn tỉnh sẽ sắp xếp 50 thôn, TDP liên quan, hình thành 25 thôn mới, giảm 25 thôn, TDP. Nếu được HĐND tỉnh thông qua, Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Can Lộc, Nghi Xuân, Hương Khê và TP Hà Tĩnh sẽ là các địa phương thực hiện việc điều chỉnh.

Chủ nhiệm UBKT Nguyễn Thị Gái: Cần tập trung cho công tác khảo sát thực tế tại các thôn, xóm, TDP để đưa ra phương án sáp nhập phù hợp, tránh gây ra những bất cập

Về chính sách hỗ trợ đối với công chức, hợp đồng 68 làm việc tại BQL KKT tỉnh Hà Tĩnh, theo dự thảo chính sách sẽ áp dụng mức hỗ trợ bằng 50% tiền lương hiện hưởng, bao gồm: mức lương chức vụ, ngạch, bậc và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung. Thời gian áp dụng là 5 năm kể từ khi chính sách có hiệu lực.

Phó trưởng BQL KKT tỉnh Nguyễn Văn Khoa: Hiện nay, Ban đang có các đơn vị tự chủ với nhiều viên chức và hợp đồng theo quy định sẽ không được thụ hưởng chính sách. Vì vậy, đề nghị trong chính sách cần khuyến khích các đơn vị tự chủ hỗ trợ viên chức và người lao động khi có điều kiện.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y đề nghị Sở Nội vụ tiếp thu các ý kiến góp ý trách nhiệm của các đại biểu để hoàn thiện các nội dung trình kỳ họp.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị, đối với nội dung về sáp nhập thôn xóm, TDP cần chú trọng rà soát thực tế, đánh giá được hiệu quả sau sáp nhập, tránh sáp nhập chỉ mang tính cơ học, số liệu; về chính sách cho công chức, hợp động 68 tại BQL KKT tỉnh là hết sức cấp thiết, ngành Nội vụ cần tập trung xây dựng để kịp trình kỳ họp thông qua.

Về biên chế, lưu ý Sở Nội vụ cần tiếp tục rà soát thực tế bộ máy tại cơ sở; tập trung tuyên truyền bài bản các chính sách liên quan đã ban hành; đánh giá kỹ việc thi tuyển công chức, viên chức trong thời gian qua; chủ động phối hợp các ngành tham mưu cho tỉnh cơ chế tuyển dụng đối với các đối tượng đặc thù; tập trung nắm bắt các vấn đề vướng mắc ở cơ sở trong thực hiện các chính sách để tham mưu tháo gỡ...

Phúc Quang