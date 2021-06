Hãy biết “quay đầu là bờ”

Ngày 1/6, nhiều cơ quan thông tấn báo chí đưa thông tin về việc Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội ra quyết định truy nã bị can Lê Văn Dũng (51 tuổi, còn gọi là Lê Dũng vôva, quê Ứng Hòa, Hà Nội) về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam”, quy định tại Điều 117, Bộ luật Hình sự.

Vậy, nhân thân Lê Văn Dũng như thế nào, hành vi phạm pháp ra sao, trong bài viết này chúng tôi điểm lại những vấn đề chính.

Từ sinh viên Bách khoa đến đối tượng chống phá đất nước

Nhắc tới “Dũng vôva”, nhiều người biết đến danh xưng “nhà báo” và kênh TV tự phát qua nền tảng mạng xã hội Facebook với tên gọi “Chấn hưng tivi”, “CHTV VietNam”. Nhưng ít ai biết Lê Văn Dũng từng là sinh viên của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Dù được học hành, đào tạo cơ bản nhưng Dũng lại không chọn con đường đóng góp xây dựng quê hương như bao bạn bè cùng trang lứa. Dũng chọn cho mình một con đường khác, đó chính là chà đạp lên lợi ích của dân tộc, mưu nhờ ngoại bang nhằm can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam, trục lợi cá nhân.

Tuy nhiên, gần 20 năm chọn con đường sai trái đó, Lê Văn Dũng hăng hái tham gia hoạt động của các tổ chức chống đối, như nhóm No-U, Hội Bầu Bí tương thân, rồi các vụ khiếu kiện đất đai ở Đông Anh (Hà Nội), Tiên Lãng (Hải Phòng), Văn Giang (Hưng Yên) đến ô nhiễm môi trường (Formosa)... Nhưng do bản chất các đối tượng chủ yếu là mưu lợi cá nhân dẫn đến sự nghi kỵ, chia rẽ nội bộ, mâu thuẫn, chửi bới, tố cáo lẫn nhau. Từ đó, Lê Văn Dũng chọn cho mình một con đường riêng và kênh TV qua Facebock “CHTV Việt Nam” ra đời và Dũng tự phong cho mình là “nhà báo”.

Từ người tham gia biểu tình, khiếu kiện, tụ tập trước cửa các cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài, Lê Văn Dũng tự biến mình thành một đối tượng chống đối với cái mác “nhà báo”, sử dụng mạng xã hội Facebook để thực hiện các livestream trực tuyến nhằm xuyên tạc, đưa những thông tin sai sự thật, kêu gọi đấu tranh đòi dân chủ, thay đổi thể chế chính trị tại Việt Nam sang đa nguyên, đa đảng, đồng thời kêu gọi nước ngoài can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam. Lê Văn Dũng từng ngông cuồng tuyên bố rằng “sắp tới, phong trào Chấn hưng nước Việt sẽ đánh sập Đài Truyền hình Việt Nam”!

Từ năm 2017 đến nay, từ “kênh 4” ban đầu, nhằm che giấu hành vi tuyên truyền, xuyên tạc để tránh bị cơ quan chức năng xử lý, đối tượng đã đổi tên “Kênh 4 phong trào chấn hưng nước Việt” thành “Thông tấn xã vỉa hè”, “Chấn hưng tivi”, “CHTV VietNam”... hoạt động livestream trực tuyến. Nội dung các đối tượng phản ánh thường tập trung xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; xuyên tạc, xúc phạm đời tư của một số lãnh đạo; kích động biểu tình, phá rối an ninh trật tự; tuyên truyền, cổ súy “xã hội dân sự”; đa nguyên, đa đảng, đào tạo, huấn luyện kỹ năng hoạt động chống đối, cách thức thực hiện “cách mạng màu”, lật đổ chế độ tại Việt Nam...

Đồng thời để tăng tương tác cho các hoạt động ghi hình trực tuyến trên, Lê Văn Dũng cùng các đối tượng còn sử dụng nhiều thủ đoạn như lợi dụng tính tò mò, hiếu kỳ của người dân dùng Internet để đặt các từ khóa nhạy cảm, lồng ghép thật giả, đúng sai, bóp méo, xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đưa sai lệch tình hình các điểm nóng về an ninh trật tự; xuyên tạc đời tư, học vấn, hình ảnh nhà, nhân thân của các đồng chí lãnh đạo của Trung ương, địa phương; kích động chống lại sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Địa điểm quay video trực tiếp của Dũng chủ yếu là tại nhà riêng, coi như một thứ “trường quay”.

Cụ thể, đối tượng sử dụng phòng khách của gia đình, dùng điện thoại thông minh và một số thiết bị thu âm, sử dụng tính năng livestream của facebook để thực hiện các video clip. Sau đó, đối tượng móc nối, lôi kéo người dân khiếu kiện kéo dài ở nhiều địa phương để thực hiện livestream theo hình thức phỏng vấn trực tuyến. Trong quá trình livestream, đối tượng thường xuyên sử dụng những lời nói xuyên tạc, bôi nhọ chính quyền, lãnh đạo các địa phương nhằm mục đích câu like, sự ủng hộ của số đối tượng phản động, chống đối.

Có lẽ bản chất của Lê Văn Dũng chỉ thực sự lộ tẩy khi kênh video trên Facebook có một lượng người theo dõi nhất định, bước đầu đã mang về lợi nhuận cho Dũng. Đó chính là việc trục lợi bất chính từ những người dân cả tin, bị Lê Văn Dũng và đồng bọn lừa đảo, hoặc chính từ những kẻ cùng hội, cùng thuyền.

Đến nay, trên các trang mạng xã hội tự lập, Lê Văn Dũng cùng đồng bọn đã thực hiện hàng nghìn video clip xuyên tạc, bóp méo sự thật về các vấn đề như: Quy hoạch bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng), sân bay Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh); vụ việc phức tạp tại trạm BOT Cai Lậy (Tiền Giang)… Hầu hết các video clip này đều được các tổ chức phản động lưu vong, các báo, đài, nước ngoài có thái độ thù địch với Việt Nam khai thác, cổ súy.

Thậm chí khi vụ việc xảy ra tại Đồng Tâm (Mỹ Đức, Hà Nội), Lê Văn Dũng cùng nhiều đối tượng chống đối trong, ngoài nước đã liên hệ với số đối tượng cốt cán của “Tổ đồng thuận” để “hỗ trợ pháp lý”, hướng dẫn cách thức đăng tải, cập nhật tình hình Đồng Tâm; viết đơn, thư gửi các tổ chức quốc tế, chính giới các nước nhằm kêu gọi sự hỗ trợ. Và cũng chính nhờ các buổi livestream đó mà những đối tượng chống đối có cơ hội nhận được sự hỗ trợ từ các thế lực phản động để phạm tội “giết người”, “chống người thi hành công vụ”.

Con đường của kẻ mưu cầu chống phá từ ngoại bang

Trước những hành vi vi phạm pháp luật nói trên, Lê Văn Dũng đã nhiều lần bị Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội triệu tập để làm việc. Tuy nhiên, Lê Văn Dũng không chấp hành và có biểu hiện coi thường kỷ cương phép nước.

Mới đây, ngày 16/3/2021, Lê Văn Dũng tiếp tục bị Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội triệu tập nhưng y thể hiện thái độ trốn tránh làm việc, thoái thác bằng cách ủy quyền luật sư thay mình đi làm việc với Cơ quan An ninh điều tra. Lê Văn Dũng tìm cách nguỵ biện rằng để “né” các buổi làm việc với điều tra viên.

Có lẽ vì kiếm tiền khá dễ, nổi tiếng trên mạng xã hội quá nhanh, lại được sự cổ súy từ các đối tượng phản động trong và ngoài nước nên Lê Văn Dũng nghĩ mình là kẻ “không ai dám động đến”, rằng có bàn tay nâng đỡ từ bên ngoài thì cơ quan điều tra “không dám làm gì”. Do đó, Dũng ngày càng thể hiện hành vi phạm pháp một cách ngang nhiên, bất chấp các khuyên răn. Khi Cơ quan An ninh điều tra ra quyết định tố tụng, Lê Văn Dũng đã bỏ trốn. Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã phát lệnh truy nã để truy bắt Dũng. Với những hành vi phạm pháp đã lật tẩy bản chất của một người tự phong mình là “nhà báo”, tự cho mình quyền chà đạp lên lợi ích của dân tộc, mưu cầu chống phá từ ngoại bang vì mưu lợi đê hèn.

Người xưa nói “lưới trời lồng lộng”, sự trốn tránh nào cũng sẽ là định khung tăng nặng trước pháp luật. Bởi vậy, đây cũng là lời cảnh tỉnh cho những ai đang rắp tâm đi theo con đường sai trái như Lê Văn Dũng, hãy biết dừng lại để ngẫm sự phải trái, nếu trót “nhúng chàm” thì như dân ta vẫn nói, “quay đầu là bờ”, biết sám hối để nhận sự khoan hồng của luật pháp.

Theo Bình Nguyên - Hoàng Ly/Báo CAND