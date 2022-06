Khơi dậy khát vọng, xây dựng Vũ Quang thành vùng quê trù phú, yên bình và hạnh phúc

Tiếp nối dòng chảy của lịch sử, phát huy hào khí phong trào Cần Vương, kể từ khi thành lập (4/8/2000) đến nay, các thế hệ cán bộ và Nhân dân huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã nêu cao ý chí kiên cường và khát vọng vươn lên, nỗ lực vượt khó để đưa huyện nghèo bứt phá.

Nhân dịp kỷ niệm 175 năm ngày sinh Đình nguyên Tiến sỹ Phan Đình Phùng 6/6 (1847-2022), Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Hà Tân đã chia sẻ với P.V Báo Hà Tĩnh về những thành quả cũng như những trăn trở, dự định để sớm xây dựng Vũ Quang trở thành vùng quê trù phú, yên bình và hạnh phúc.

Bức tranh tươi sáng của huyện Vũ Quang hôm nay.

- Thưa đồng chí Bí thư Huyện ủy! Kỷ niệm 175 năm ngày sinh Đình nguyên Tiến sỹ Phan Đình Phùng cũng là thời điểm huyện miền núi Vũ Quang vững vàng hành trình 22 năm phát triển. Xin đồng chí chia sẻ về những dấu ấn trên những chặng đường phấn đấu của Đảng bộ và Nhân dân huyện nhà?

Được thành lập vào năm 2000 từ những xã khó khăn nhất của 3 huyện (Hương Sơn, Hương Khê, Đức Thọ), lại thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, Vũ Quang bắt đầu hành trình phát triển với điểm xuất phát hết sức khó khăn. Sau 22 năm thành lập, được sự quan tâm, giúp đỡ của các bộ, ban, ngành Trung ương và của tỉnh, cùng với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu bền bỉ của các thế hệ Nhân dân và cán bộ trong toàn huyện, Vũ Quang hôm nay đã có những bước trưởng thành và phát triển bền vững.

Vũ Quang đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao bền vững. (Ảnh tư liệu)

Trước hết, huyện đã chọn được hướng đi đúng trong khai thác tiềm năng, lợi thế để phát triển như: trồng cây ăn quả, phát triển kinh tế trang trại, gia trại; ưu tiên tối đa ngân sách, tranh thủ chính sách của tỉnh tập trung hỗ trợ phát triển sản xuất để khơi dậy sự năng động, sáng tạo của người dân.

Nhờ đó, đến nay, trên địa bàn huyện có 1.865 mô hình kinh tế cho thu nhập từ 100 triệu đồng trở lên. Diện tích cây ăn quả đạt 3.358 ha (chiếm hơn 25% tổng diện tích cây ăn quả trong toàn tỉnh); có 16 trang trại chăn nuôi lợn tập trung quy mô trên 600 con/lứa; 123 doanh nghiệp, 42 HTX, 155 tổ hợp tác hoạt động có hiệu quả; 13 sản phẩm nông nghiệp được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao.

Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Hội Nông nghiệp Tuần hoàn Việt Nam và Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm tham quan các mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn huyện Vũ Quang. (Trong ảnh: Đoàn tham quan mô hình trồng lúa hữu cơ DT39 của hộ ông Nguyễn Đình Lý ở thôn Hợp Lợi, xã Hương Minh).

Năm 2021, thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 41 tỷ đồng (gấp 136,7 lần so với ngày đầu thành lập); thu nhập bình quân đầu người đạt 45,4 triệu đồng/người (tăng hơn 43,7 triệu đồng so với năm 2000). Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5,95% (tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn NTM là 1,63%), giảm 48,15% so với ngày đầu thành lập.

Sự đổi thay còn thể hiện ở hệ thống cơ sở vật chất, hạ tầng được đầu tư đồng bộ. Ngày đầu thành lập, huyện chưa có một km đường nhựa nào, đến nay, hệ thống giao thông trên địa bàn được nhựa hóa, bê tông hóa đảm bảo tiêu chuẩn với trên 522 km (đạt trên 93%); 100% các cơ quan, trụ sở làm việc từ huyện đến thôn xóm, bệnh viện, chợ, trường học, trạm y tế trên địa bàn huyện được xây dựng kiên cố, khang trang, sạch đẹp.

Hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang

Đặc biệt, nhiều công trình mang dấu ấn lịch sử, là ước mơ ngàn đời nay của người dân địa phương, như: cầu Liên Hòa, cầu Đồng Văn, cầu Cửa Rào… hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang, Nhà máy Thủy điện Ngàn Trươi, Nhà máy chế biến gỗ Thanh Thành Đạt… được đưa vào sử dụng, tạo nên diện mạo tươi mới cho huyện nhà.

Kinh tế vườn đồi với sản phẩm chủ lực là cây cam đã giúp người dân huyện miền núi nâng cao thu nhập.

Sau hơn 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, đô thị văn minh, đến nay, toàn huyện có 64/73 thôn đạt khu dân cư kiểu mẫu (đạt 87%, cao nhất tỉnh); có 1.577 vườn mẫu; 45 cụm dân cư và 92 tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp; 100% xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 55% xã đạt NTM nâng cao.

Năm 2020, tròn 20 năm thành lập, Vũ Quang được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận là huyện miền núi, biên giới đầu tiên cả nước đạt chuẩn NTM. Năm 2021, huyện vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

- Vậy theo đồng chí, nguồn sức mạnh nào để làm nên những thành quả to lớn đó?

Để có được thành quả to lớn như ngày hôm nay, trước hết là nhờ vào sức mạnh của lòng dân. Trong khó khăn, thử thách, người dân Vũ Quang đã đặt niềm tin vào những chủ trương đúng đắn và sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt, kiên trì của cấp ủy, chính quyền các cấp, từ đó đồng lòng, vào cuộc quyết liệt, vượt qua rất nhiều khó khăn để làm nên những thành quả mới.

Người dân Vũ Quang tích cực hưởng ứng “100 ngày cao điểm xây dựng nông thôn mới”, thiết thực chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh, 175 năm ngày sinh Đình nguyên Tiến sỹ Phan Đình Phùng và 22 năm thành lập huyện.

Thứ hai là sự trưởng thành, tâm huyết, trách nhiệm, tinh thần nêu gương của đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở qua các thế hệ, tạo nên nguồn lực lớn, là nền tảng vững chắc cho sự phát triển.

Trong muôn vàn gian khó, đặc biệt là những ngày đầu thành lập, Vũ Quang tỏ rõ sức sáng tạo, sự quyết tâm, bền bỉ trong huy động các nguồn lực; tranh thủ sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của Trung ương và của tỉnh, tích cực thu hút đầu tư, kêu gọi xã hội hóa các nguồn lực, khơi dậy nội lực to lớn của Nhân dân.

- Hào khí Cần Vương đang tiếp tục thúc đẩy Vũ Quang vững vàng tiến bước với những đường hướng phát triển mới. Xin đồng chí phác thảo về bức tranh mang nhiều khát vọng này?

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025, 2 năm đầu nhiệm kỳ, Vũ Quang đã ban hành 17 chỉ thị, nghị quyết, đề án để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện; trong đó có 5 nghị quyết chuyên đề trên các lĩnh vực kèm theo cơ chế, chính sách để tổ chức thực hiện.

Theo đó, phấn đấu đến năm 2025, huyện đạt chuẩn NTM nâng cao; trong đó có 6 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 3 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 100% khu dân cư kiểu mẫu, tổ dân phố văn minh; tiếp tục phát huy lợi thế rừng và đất vườn đồi kết hợp với ứng dụng mạnh mẽ khoa học, công nghệ vào sản xuất, nhất là sản xuất theo hướng hữu cơ; đồng thời khai thác hiệu quả tiềm năng hồ Ngàn Trươi, Vườn Quốc gia Vũ Quang để phát triển du lịch, dịch vụ; xây dựng thị trấn Vũ Quang đạt chuẩn đô thị văn minh theo hướng đô thị sinh thái.

Hiện nay, đã có các tập đoàn, doanh nghiệp lớn về khảo sát, nghiên cứu đầu tư, như: Tập đoàn TH, Tập đoàn Điện lực, Tập đoàn Cá tầm Việt Nam, Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm… Từ đó cho thấy hướng đi trong tương lai của Vũ Quang phù hợp với xu thế mới.

Hơn 3.300 bài dự thi “Tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp Đình nguyên Tiến sỹ Phan Đình Phùng và những đổi thay trên quê hương Vũ Quang.

Để đạt được những mục tiêu đó, dẫu còn nhiều khó khăn, thử thách, nhưng Vũ Quang cũng có nhiều thuận lợi lớn, đặc biệt là niềm tin yêu, sự chung sức đồng lòng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân huyện nhà.

Thời điểm này, toàn huyện sôi nổi các hoạt động hướng tới kỷ niệm 175 năm ngày sinh Đình nguyên Tiến sỹ Phan Đình Phùng với chuỗi sự kiện chào mừng ý nghĩa như lễ hội khinh khí cầu, hội trại sáng tác văn học nghệ thuật về Vũ Quang, cuộc thi tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp của Đình nguyên Tiến sỹ Phan Đình Phùng và những đổi thay trên quê hương Vũ Quang, hội thảo khoa học “Hào khí Cần Vương - khát vọng Vũ Quang”…

Đại biểu tham quan, thưởng thức các tác phẩm văn học nghệ thuật tạitrại sáng tác nhân kỷ niệm 175 năm ngày sinh Đình nguyên Tiến sỹ Phan Đình Phùng và nghĩa quân trong phong trào Cần Vương; những đổi thay của Vũ Quang trong quá trình xây dựng và phát triển.

Đây là dịp để Đảng bộ và Nhân dân huyện Vũ Quang ôn lại quá khứ hào hùng của con người và mảnh đất nơi đây; khẳng định tầm vóc, giá trị lịch sử của phong trào Cần Vương, cuộc khởi nghĩa Hương Khê, vai trò của thủ lĩnh Phan Đình Phùng và chặng đường 22 năm hình thành, phát triển của huyện nhà, từ đó, tuyên truyền nâng cao nhận thức, tiếp lửa truyền thống cho thế hệ hôm nay.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, nhà sử học Dương Trung Quốc, lãnh đạo huyện Vũ Quang bên Nhà bia tưởng niệm Đình nguyên tiến sỹ Phan Đình Phùng và nghĩa quân được xây dựng năm 2004 tại thôn Kim Quang, xã Hương Quang cũ (nay thuộc khu vực lòng hồ Ngàn Trươi, cách trung tâm huyện Vũ Quang 30km). Ảnh tư liệu

“Hào khí Cần Vương - khát vọng Vũ Quang” là thông điệp đang được lan tỏa với mong muốn nhân lên niềm tự hào, tiếp tục phát huy khí phách can trường, ý chí vươn lên của con người Vũ Quang, thắp sáng khát vọng xây dựng Vũ Quang giàu đẹp, văn minh với những vùng quê trù phú, yên bình và hạnh phúc.

Xin cảm ơn đồng chí Bí thư Huyện ủy!

Mai Thủy

(Thực hiện)