Linh hoạt trong sử dụng đất, phát huy tiềm năng, lợi thế của tài nguyên

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh Trần Đình Gia cho rằng, thời gian qua, đất chỉ được quy hoạch ở một mục đích dẫn đến rất cứng nhắc khi sử dụng. Khi muốn thay đổi hoặc khai thác các giá trị khác của đất rất mất thời gian.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên thảo luận

Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 30/8, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Hội nghị ĐBQH hoạt động chuyên trách lần thứ 4, nhiệm kỳ khoá XV xem xét, cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau đối với dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh Trần Đình Gia đề nghị cần hết sức khẩn trương hoàn thiện những vấn đề chưa thống nhất để kịp thời trình thông qua tại Kỳ họp thứ 6, đồng thời phát huy tiềm năng, lợi thế của đất…

Điều hành nội dung phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật Đất đai (sửa đổi) được chỉnh lý trên cơ sở ý kiến đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4 và ý kiến Nhân dân. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự thảo luật tại Phiên họp thứ 25. Thực hiện kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực Ủy ban Kinh tế đã phối hợp với Thường trực Ủy ban Pháp luật, Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo luật trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến, hoàn thiện hồ sơ trình Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách.

Sau khi nghe Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh trình bày báo cáo một số vấn đề lớn tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), các đại biểu Quốc hội đã thảo luận về dự án.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh Trần Đình Gia phát biểu tại phiên họp

Phát biểu tại phiên họp, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh Trần Đình Gia cho rằng, hiện nay, còn rất nhiều vấn đề lớn chưa thống nhất được, vì vậy cần hết sức khẩn trương hoàn thiện để kịp thời trình thông qua tại Kỳ họp thứ 6.

Quan tâm tới nguyên tắc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại Điều 60, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Hà Tĩnh đề nghị bổ sung khoản quy định một khu đất được quy hoạch có thể sử dụng cho nhiều mục đích, trong đó mục đích chính phục vụ cho công tác thống kê, kiểm kê. Các mục đích khác phù hợp nhằm giúp Nhà nước thuận lợi trong bố trí sử dụng và tạo điều kiện cho người sử dụng đất, chủ động, linh hoạt trong sử dụng đất, góp phần phát huy tiềm năng, lợi thế của đất.

Theo đại biểu Trần Đình Gia, thực tế thời gian qua, đất chỉ được quy hoạch ở một mục đích dẫn đến rất cứng nhắc khi sử dụng. Khi muốn thay đổi hoặc khai thác các giá trị khác của đất rất mất thời gian.

Đại biểu cũng đề nghị bỏ khoản 8, không quy định thêm về hai trường hợp khi kết thúc thời kỳ quy hoạch và quy hoạch thời kỳ mới chưa được cấp có thẩm quyền quyết định phê duyệt để đảm bảo kỷ cương hành chính, thực hiện nghiêm Luật Quy hoạch...

Về quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện ở Điều 65, 66, Phó Trưởng đoàn Trần Đình Gia đề nghị quy định việc phân bổ chỉ tiêu các loại đất trong quy hoạch sử dụng đất quốc gia cho cấp tỉnh chỉ xác định một số loại đất do Trung ương quản lý, phục vụ chung cho quốc gia như đất an ninh quốc phòng, đất xây dựng các công trình, trụ sở của các cơ quan trực thuộc Trung ương, đất xây dựng các công trình công cộng cấp quốc gia, đất cho an ninh lương thực quốc gia, không quy định quá chi tiết các loại đất như dự thảo luật.

Bên cạnh đó, việc phân bổ chỉ tiêu đất đai của cấp tỉnh cho cấp huyện cũng chỉ xác định một số chỉ tiêu gồm các chỉ tiêu quốc gia phân bổ cho tỉnh và các chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ cho huyện; giao việc xác định các chỉ tiêu đất còn lại này cho thẩm quyền của địa phương cấp dưới lập quy hoạch phù hợp với thực tế của địa phương nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và quản lý sử dụng đất có hiệu quả.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh báo cáo, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu tại phiên thảo luận

Quang Đức