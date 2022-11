Ngành GD&ĐT Hà Tĩnh tiếp tục nghiên cứu, tham mưu xây dựng dự thảo nghị quyết mới phù hợp thực tiễn

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng đề nghị ngành GD&ĐT rà soát, đánh giá kỹ kết quả thực hiện các nghị quyết của Đảng, HĐND tỉnh trên lĩnh vực giáo dục; tiếp tục nghiên cứu, tham mưu xây dựng dự thảo nghị quyết mới tổng thể, phù hợp với thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ.

Chiều 22/11, tại Trung tâm Văn hóa TP Hà Tĩnh, Đoàn ĐBQH tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề về lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Đồng chí Hoàng Trung Dũng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia; Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Bùi Thị Quỳnh Thơ; Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ; các đại biểu HĐND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ban, ngành và các cử tri ngành giáo dục tham dự.

Mở đầu hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV và hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh tại kỳ họp.

Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Bùi Thị Quỳnh Thơ báo cáo trước cử tri.

Tiếp đó, đại biểu HĐND tỉnh đã trình bày báo cáo tình hình KT-XH, QP-AN năm 2022, kế hoạch phát triển KT-XH, QP-AN năm 2023; dự kiến những nội dung chủ yếu của Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần thông tin về tình hình KT-XH, QP-AN.

Hội nghị cũng đã nghe lãnh đạo Sở GD&ĐT báo cáo kết quả công tác của ngành trong thời gian qua và phương hướng nhiệm vụ thời gian tới.

Trình bày ý kiến tại hội nghị, nhiều cử tri cho rằng UBND tỉnh cần có chủ trương, giải pháp về xây dựng cơ sở giáo dục chuyên biệt cho trẻ em khuyết tật, trẻ em bị rối loạn phổ tự kỷ trên địa bàn; có chính sách cho các trường tư thục tiếp cận các nguồn vốn vay trung và dài hạn cũng như giảm lãi suất cho các đơn vị trong lĩnh vực giáo dục; đề nghị Nhà nước, tỉnh có chính sách hỗ trợ một phần lương cho đội ngũ giáo viên đang làm quản lý và giảng dạy trong các trường ngoài công lập.

Cử tri Nguyễn Thị Hồng Vinh - Hiệu trưởng Trường Mầm non 1 (TP Hà Tĩnh): Đề xuất chính sách hỗ trợ kinh phí cho nhân viên nuôi dưỡng trong các trường mầm non đóng bảo hiểm xã hội để ổn định đội ngũ, nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ trong các trường mầm non.

Nhiều ý kiến đề nghị cho các trường mầm non tư thục tăng số nhóm lớp với điều kiện cơ sở vật chất, giáo viên đứng lớp đảm bảo theo quy định, cán bộ quản lý đủ theo tỷ lệ nhóm lớp trong trường; cho cơ chế để các trường chủ động hợp đồng giáo viên nhằm thực hiện hiệu quả, chất lượng các phòng chuyên môn.

Trong những năm qua, thực hiện theo chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên trường mầm non công lập, thời gian tuyển dụng thường vào tháng 10, tháng 11, tháng 3 hằng năm nên ảnh hưởng đến việc ổn định giáo viên ở các trường tư thục, cử tri đề nghị thời gian tuyển dụng giáo viên công lập nên vào tháng 6, tháng 7 hằng năm để các trường ổn định giáo viên đứng lớp.

Cử tri Nguyễn Thị Tường Vân - Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng GD&ĐT TX Kỳ Anh: Trên địa bàn có một số trường học xuống cấp, cơ sở vật chất không đảm bảo, mong được sự quan tâm tháo gỡ khó khăn, đầu tư nguồn lực xây dựng, đáp ứng yêu cầu dạy và học.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri ngành giáo dục cũng đề nghị tỉnh sớm tháo gỡ khó khăn về tình trạng thiếu giáo viên; xem xét hỗ trợ nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học đáp ứng yêu cầu phát triển; bố trí nguồn ngân sách để hỗ trợ mua sắm thiết bị dạy học cho các nhà trường; xem xét bố trí quỹ đất dự phòng cho phát triển hệ thống cơ sở giáo dục đáp ứng quy hoạch phát triển đô thị của thành phố trong thời gian tới.

Trưởng phòng GD&ĐT TP Hà Tĩnh Trần Thị Thủy Nga: Đề nghị tỉnh xem xét cho phép thành phố khai thác, sử dụng cơ sở vật chất một số cơ sở giáo dục, trụ sở cơ quan trên địa bàn thành phố đã chuyển ra vị trí mới để quy hoạch, kêu gọi đầu tư phát triển hệ thống trường phổ thông ngoài công lập nhằm giảm áp lực cho hệ thống trường công.

Việc thực hiện chỉ tiêu tinh giản biên chế cần tính đến đặc thù của từng vùng miền để giao chỉ tiêu tinh giản phù hợp; có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thành phố và các huyện, thị về nguồn tuyển dụng giáo viên mới; xem xét ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các khoản thu dịch vụ, tự nguyện trong trường học trên địa bàn tỉnh… cũng là những kiến nghị được cử tri trình bày tại hội nghị.

Giám đốc Sở Nội vụ Lê Minh Đạo giải trình các nội dung liên quan đến tuyển dụng, biên chế giáo viên, y tế học đường, giáo dục chuyên biệt cho học sinh khuyết tật, tháo gỡ khó khăn về nguồn giáo viên tuyển dụng mới...

Giám đốc Sở GD&ĐT Đặng Thị Quỳnh Diệp: Sở GD&ĐT sẽ tiếp tục tham mưu, đề xuất những giải pháp khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng dạy và học trên địa bàn.

Tiếp thu và giải trình ý kiến cử tri, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các cử tri, nhất là những trăn trở về các giải pháp phát triển giáo dục tỉnh nhà.

Đại biểu Đoàn ĐBQH tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh sẽ tiếp thu, tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri để gửi đến các cấp, ngành xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng tiếp thu và giải trình ý kiến cử tri.

Bí thư Tỉnh ủy cũng đã làm rõ thêm một số nội dung mà cử tri ngành giáo dục và đào tạo tỉnh nhà quan tâm. Trong đó, đối với tình trạng thừa, thiếu giáo viên, ngành giáo dục và đào tạo và các địa phương phải tổ chức rà soát lại đội ngũ giáo viên hiện có, tham mưu tỉnh giải pháp cụ thể, có kế hoạch đào tạo bài bản.

Về nghiên cứu xây dựng trường chuyên biệt cho trẻ khuyết tật là việc làm nhân văn, nội dung này cần được tính toán kỹ, đồng bộ, ngành giáo dục cần chủ động xây dựng đề án cụ thể.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị ngành giáo dục rà soát, đánh giá kỹ kết quả thực hiện các nghị quyết của Đảng, HĐND tỉnh trên lĩnh vực giáo dục; tiếp tục nghiên cứu, tham mưu xây dựng dự thảo nghị quyết mới tổng thể, phù hợp với thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ; xây dựng các mô hình điểm, mô hình giáo dục chất lượng cao, các trường học phải lấy chất lượng, hiệu quả làm thước đo, phải học thật, thi thật, nhân tài thật.

Ngành giáo dục cần đặc biệt quan tâm giáo dục kỹ năng sống; quan tâm hoạt động đoàn, đội, văn hóa, thể dục thể thao, tạo sân chơi lành mạnh cho các em học sinh; quan tâm hoạt động kết nạp đoàn, đội cho học sinh, phát triển Đảng trong khối trường THPT; đẩy mạnh tuyên truyền, xã hội hóa giáo dục để nâng cao chất lượng giáo dục.

Thực hiện xây dựng trường học thân thiện đối với học sinh và giáo viên, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho giáo viên; đẩy mạnh thực hiện xây dựng trường học an toàn, xanh, sạch, đẹp; triển khai phong trào xây dựng trường học hạnh phúc.

Đối với các trường THPT, Sở GD&ĐT có sự chỉ đạo để tạo sự gắn kết giữa trường và các địa phương. Với cơ sở vật chất các trường học dư thừa sau sáp nhập, các địa phương nghiên cứu có phương án không để lãng phí.

