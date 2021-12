Ông Đậu Tùng Lâm giữ chức Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh

Để thực hiện hiệu quả hơn công tác đảm bảo an toàn, an ninh lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, Công an tỉnh và Sở TT&TT đã thống nhất ký kết quy chế phối hợp hoạt động trong thời gian tới.