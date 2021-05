Sớm cụ thể hóa chương trình hành động nếu trúng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh

Ứng cử viên Nguyễn Thị Minh Tâm: Với cương vị là chánh án, tôi sẽ phối hợp cùng với công an, viện kiểm sát làm tốt công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của Nhân dân. Để làm tròn trách nhiệm người thẩm phán, tôi sẽ phấn đấu nỗ lực làm việc bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất, không ngừng nghiên cứu học tập, rèn luyện, tu dưỡng, nâng cao trình độ năng lực, tập trung trí tuệ, nghiên cứu đóng góp ý kiến xây dựng pháp luật đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới.